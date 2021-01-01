يحبها أطفال وكبار .. طريقة عمل فطائر البطاطس



فطائر البطاطس فطائر البطاطس

البطاطس الجميع يحبها، أطفال وكبار، وهى سريعة وتضفى على الطعام نكهة مميز خاصة إذا كانت ساخنة ومقرمشة في نفس الوقت..



ووصفة فطائر البطاطس المقرمشة والناعمة اختيار جيد لمن يريد، طعام خفيف وسريع، وهى بسيطة لا تحتاج إلى مكونات كثيرة، ولكل سيدة لديها طريقة معينة خاصة بها تعدها لأسرتها من البطاطس الشهية، لإعداد عشاء خفيف لكل أفراد الأسرة، ولمعرفة الطريقة يمكن متابعة التقرير التالى، وفقاَ لموقع "preppykitchen".



مكونات فطائر البطاطس المقرمشة اللذيذة:

3 حبات من البطاطس مبشورة

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بصلة مبشورةبيضة واحدةالدقيق على حسب الرغبةالزيت للقلىالملح والفلفل على حسب الرغبةطريقة عمل فطائر البطاطس المقرمشة:الخطوة الأولىتقشر البطاطس والبصل مع التخلص من القشور، وبشر البطاطس والبصل باستخدام الثقوب الكبيرة بالمبشرة للحصول على قطع متوسطة الحجم.الخطوة الثانيةوضع البطاطس المبشورة والبصل في مصفاة وتركها لمدة تصل إلى حوالى 5 دقائق، وبإستخدام اليدين يتم عصر البطاطس والبصل بلطف لإزالة أي سوائل زائدة غير مرغوب فيها.الخطوة الثالثةوضع البطاطس المصفاة والبصل في وعاء خلط كبير الحجم، ثم إضافة البيض مع تقليب المكونات بشكل جيد حتى يمتزج.الخطوة الرابعةيتم بعد ذلك إضافة الدقيق والملح والفلفل على حسب الرغبة ثم يقلب بشكل جيد حتى تمتزج المكونات.الخطوة الخامسةيتم تسخين، نصف بوصة من الزيت في مقلاة كبيرة، على نار متوسطة وعن طريق المغرفة يتم غرف جزء من الخليط في الزيت الساخن ويتم فرده بالجزء الخلفى من المغرفة لتشكيل شكل الفطائر في الزيت.الخطوة السادسةيتم قلى كل جانب من الفطائر حتى تحصل على لون ذهبى جميل، لمدة حوالى 3 دقائق لكل جانب، مع رفعه من الزيت ووضعه في طبق وبه منشفة ورقية لتمتص الزيت الزائد، ثم بعد ذلك نقلها إلى صنية الخبز وتوضع في الفرن على درجة حرارة 200 فهرنهايت، لتظل الفطائر ساخنة حتى موعد التقديم، وتكرر لعملية مع كل الخليط حتى الأنتهاء من خليط البطاطس كله، وتقدم مغطاة بالكريمة الحامضة ويرش على الوجه بالثوم، وتقدم مع الخبز المقرمش.