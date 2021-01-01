أعراض الإصابة بالالتهاب الكبدى بى.. اعرف التفاصيل



الإصابة بالالتهاب الكبدى بى الإصابة بالالتهاب الكبدى بى

كشفت وزارة الصحة والسكان عن أعراض الإصابة بالالتهاب الكبدى الفيروسى B وطالبت الأمهات بالحرص على الكشف المبكر على الأمراض المعدية خلال فترة الحمل وعلاجها بالمجان ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للعناية بصحة الأم والجنين.







ووجهت وزارة الصحة والسكان الأمهات لزيارة أقرب وحدة صحية من الساعة 8 صباحًا حتى 2 مساءً.

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وأضافت وزارة الصحة والسكان أن أعراض الإصابة بالتهاب الكبد (HBV)تتمثل فى ألم فى المفاصل وألم فى البطن وفقدان فى الشهية وظهور البول الداكنو اصفرار البشرة وغثيان واحساس بالضعف وحمى وقيء وبياض العينين وعادة ما تظهر الأعراض بعد حوالى شهر إلى أربعة أشهر من الإصابة بالعدوى ولكن قد تحدث أحيانًا فى وقت مبكر بدءًا من أسبوعين من الإصابة.وأضافت وزارة الصحة والسكان، أن اللقاح الخاص بالالتهاب الكبدى بى مهم للأشخاص المخالطين لحالات مصابة بفيروس بى، وكذلك الاشخاص الذين يقومون بعمل جلسات غسيل كلوى.وتابعت: لقاح الالتهاب الكبدى بى هام للأشخاص الذين يقومون بعمل جلسات الغسيل الكلوى، مشيرة إلى أن اللقاح هام ولا يصاب الشخص بعد الحصول على التطعيم.