بدون قلي .. طريقة عمل الباذنجان المخلل



الباذنجان المخلل الباذنجان المخلل

إذا كنتِ تحاولين توفير وتقليل التكاليف نقدم لكِ اليوم طريقة عمل الباذنجان المخلل بدون قلي للشيف نجلاء الشرشابي.



أولًا المكونات:



كيلو باذنجان بحجم صغير



4معالق من الملح حسب الحاجه

كوب إلا ربع من الخل

رأس ثوم مفرومة

ثلاث قرون فلفل أخضر مفروم

ثلاث قرون فلفل أحمر مفروم

ملعقتان من الكمون الناعم

ويسلام بقي لو ضيفتي حبه من الطماطم المبشوره

كوب من الكزبرة الخضراء المفرومة (حسب الرغبه )

ربع كوب من الزيت

ليمون

معلقه خل

جزره صغيره( مبشوره حسب الرغبه)

ماء مغلى

قد يعجبك أيضا...

ثانيًا لطريقة1-قومى بغسل الباذنجان جيدًا، وانزعى منه العنق الأخضر وقومى بقطع شريحة بسيطة من أسفل العنق.2-احضرى وعاء عميق وضعى فيه الماء، وانتظرى حتى يغلى وضيفى له ملعقة من الملح وآخرى من الخل، ثم ضعى الباذنجان وانتظرى حتى ينضج جيدًا ويتغير لونه.3-احذرى أن تتركين الباذنجان لفترة طويلة فى الماء حتى لا يتلف و"يتهرى"4-لتحضير الحشوة، قومى بخلط الثوم مع الفلفل الأحمر والأخضر والكزبرة والجزره المبشوره والملح والكمون والخل وقلبى جيدًا، ويمكنك وضع ربع كمية عصير الليمون.5-بعد تصفية حبات الباذنجان من الماء، استخدمى سكين رفيع وافتحى الباذنجان من المنتصف حتى يكون جاهزًا للحشو.6-ضعى الحشوة فى قلب الباذنجان، وضعيه بشكل منتظم واحتفظى بباقى الحشوة.7-بعدما تضعين الباذنجان بشكل مميز، قومى بسكب عصير الليمون عليه ثم ضعى من على الوجه باقى الحشوة وقطرات بسيطة من الزيت حسب رغبتك.8-يمكنك الاحتفاظ به فى الثلاجة واستخدامه عند الحاجة وبالهنا