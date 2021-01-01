تفوز كيا نيرو بجائزة سيارة العام العالمية للسيدات لعام 2023



كيا نيرو كيا نيرو

أعلنت شركة كيا عن فوز سيارة نيرو الجديدة كلياً بجائزة أفضل سيارة في العالم للسيدات في عام 2023، وشاركت في هذه الاختبارات لتحديد الفائز 63 صحفية من 43 دولة لتحديد أفضل سيارة في العالم لعام 2023 مروراً بالعديد من التصفيات بين 59 سيارة.



فازت كيا نيرو بلقب أفضل سيارة لعام 2023 في جميع الفئات، بينما تمكنت أودي RS3 من الفوز في فئة سيارات الأداء، وجيب أفنجر في فئة سيارات الدفع الرباعي العائلية، و ستروين C5 X في فئة أفضل سيارة كبيرة.



نشاهد أيضاً فوز نيسان إكس تريل في فئة سيارات الدفع الرباعي الكبيرة، و فورد رينجر في فئة 4X4 والشاحنات، وحققت كيا نيرو لقب أفضل سيارة للمدينة بالإضافة إلى تفوقها على كافة السيارات الأخرى في التصويت النهائي لتصبح سيارة العام للسيدات.

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من أبرز التعليقات على كيا نيرو كانت من الصحفية الأمريكية إيلانا شير إن سيارة نيرو تقدم حزمة كاملة، و وصفتها الصحفية الهندية رينوكا كيربالاني “إن نيرو سيارة مدينة صغيرة عملية تمنحك كل ما تحتاجه في حزمة ميسورة التكلفة.مواصفات كيا نيرو 2023تتميز كيا نيرو بالعديد من المساحات الداخلية الكبيرة مع أنظمة ترفيهية متعددة والكثير من أنظمة الأمن والسلامة ومساعدة السائق، مع خيارات متعددة للمحركات، تشمل نظام هجين يجمع بين محرك رباعي الأسطوانات سعة 1.6 لتر مع نظام هجين معتدل بقوة إجمالية 139 حصان مع 265 نيوتن متر من عزم الدوران.تقدم كيا نيرو أيضاً بنظام هجين بالقابس بقوة 180 حصان مع 265 نيوتن متر من عزم الدوران مع مدى حركة كهربائي يصل إلى 64 كيلومتر، وتتوفر بنسخة كهربائية بالكامل بقوة 210 حصان مع 255 نيوتن متر من عزم الدوران تتمكن من تحقيق مدى حركة 458 كيلومتر بالشحنة الواحدة.