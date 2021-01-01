تفوز كيا نيرو بجائزة سيارة العام العالمية للسيدات لعام 2023

أعلنت شركة كيا عن فوز سيارة نيرو الجديدة كلياً بجائزة أفضل سيارة في العالم للسيدات في عام 2023، وشاركت في هذه الاختبارات لتحديد الفائز 63 صحفية من 43 دولة لتحديد أفضل سيارة في العالم لعام 2023 مروراً بالعديد من التصفيات بين 59 سيارة.
فازت كيا نيرو بلقب أفضل سيارة لعام 2023 في جميع الفئات، بينما تمكنت أودي RS3 من الفوز في فئة سيارات الأداء، وجيب أفنجر في فئة سيارات الدفع الرباعي العائلية، و ستروين C5 X في فئة أفضل سيارة كبيرة.
نشاهد أيضاً فوز نيسان إكس تريل في فئة سيارات الدفع الرباعي الكبيرة، و فورد رينجر في فئة 4X4 والشاحنات، وحققت كيا نيرو لقب أفضل سيارة للمدينة بالإضافة إلى تفوقها على كافة السيارات الأخرى في التصويت النهائي لتصبح سيارة العام للسيدات.
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