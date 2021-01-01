شاب يحول تويوتا كورولا «إي 90» لسيارة من فيلم «ترانسفورمرز»..بأدوات منزلية وقمامة..



تويوتا كورولا «إي 90» تويوتا كورولا «إي 90»

تحولت سيارة تويوتا كورولا «إي 90» إلى سيارة من فيلم «ترانسفورمرز»، باستخدام أجزاء من القمامة وأدوات منزلية عادية.



وبحسب «motor1»، انتشرت السيارة التي تحمل اسم «تازلا» بتصميم أوفنتسي مفاتسوي، وهو شاب من جنوب إفريقيا عمره 26 عامًا، على وسائل التواصل الاجتماعي العام الماضي.



وميزت مجلة «Cars Magazine» الجنوب إفريقية «مفاتسوي»، وتحدثت عن التصميم والاهتمام الذي حصل عليه العام الماضي.

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وانتشر التصميم بسرعة عندما جرى تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي من قبل، وكانت ردود الفعل مختلطة، إذ قدر الكثيرون البناء الخيالي، بينما رآه البعض سيئًا.ويتميز التصميم بأبواب على شكل فراشة، تجذب المزيد من الانتباه للسيارة عندما يخرج منها.ولدى «مفاتسوي» خبرة في تكنولوجيا المعلومات ويتولى حاليًا إكمال دورة قصيرة في اللحام، ما ساعده في تغذية شغفه ببناء الأشياء وساهمت في قدرته على تحويل «تازلا» إلى قطعة إبداع فريدة.وقال «مفاتسوي» إن «تازلا» اجتازت اختبارات الصلاحية على الطريق وهي آمنة للقيادة، برغم أن مظهرها يبدو وكأنها ستتحول وتبدأ في إطلاق مسدسات الليزر في أي ثانية.