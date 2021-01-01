بي إم دبليو تطلق مسابقة لإضافة ألعاب إلى سياراتها..المكافأة تصل إلى 5000 يورو..



بي إم دبليو بي إم دبليو

أعلنت شركة BMW أنها ستقدم ألعاب فيديو لسياراتها بعدما دخلت في شراكة مع شركة AirConsole لإطلاق منصة الألعاب الخاصة بها ليتم استخدامها عبر شاشة المركبات، لذا سمحت بإرسال المبدعين أفكارهم واقتراحاتهم.



تطالب مجموعة BMW وAirConsole المطورين بإنشاء تجربة ألعاب مقنعة في أي نوع، مصممة للألعاب داخل السيارة، ومتاحة للجمهور العادي، وتستخدم بطريقة إبداعية عبر الهاتف الذكي كوحدة تحكم في اللعبة.



بمجرد إغلاق المسابقة، ستعلن BMW وAirConsole عن أربعة فائزين في 10 يوليو.

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وسيتلقى الأربعة 5000 يورو لتطوير نموذج أولي مستحق في 9 أكتوبر.وستمول AirConsole بالكامل النماذج الأولية الواعدة التي سيتم تضمينها في منصة AirConsole وداخل سيارات BMW، والتي سيتم الإعلان عنها في 6 نوفمبر، كما ستتم دعوة الفائزين إلى المقر الرئيسي لمجموعة BMW في ميونيخ بألمانيا.يبحث صانعو السيارات عن طرق لإبقاء الركاب مستمتعين والتفاعل مع منتجاتهم بدلًا من هواتفهم الذكية في عصر السيارات الكهربائية، حيث يقضي العملاء وقتًا في شحن سياراتهم. وتقدم شركات خدمات البث وألعاب الفيديو والمزيد إلى الشاشات داخل السيارة.AirConsole التي تتخذ من سويسرا مقرًا لها هي إحدى شركات تطوير منصات الألعاب، والتي تم تصميمها لتقديم ألعاب غير رسمية إلى أجهزة التليفزيون ومتصفح الويب Chrome والشاشات الأخرى، وتفتخر الشركة بأنها تقدم أكثر من 190 لعبة في مكتبتها، بزيادة عن العام الماضي.سيحتاج اللاعبون إلى هاتف ذكي للعب الألعاب، ويمكن للمستخدمين توصيل هواتفهم بالشاشة عبر رمز الاستجابة السريعة القابل للفحص.تفكر BMW أيضًا في ركاب المقعد الخلفي وخيارات الترفيه الخاصة بهم، حيث تكشف عن شاشة المسرح في أوائل عام 2022، وهي شاشة ضخمة مقاس 31.0 بوصة مع Amazon Fire TV.