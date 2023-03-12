سعر جرام الذهب فى مصر اليوم الأحد 12-3-2023

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سعر الذهب

سعر الذهب.. انخفض سعر الذهب اليوم الاحد 12 مارس 2023 من جديد، عقب ارتفاعات متتالية خلال الأيام الماضية، مما جعل المقبلين على الزواج يترقبون أسعار الذهب لحظة بلحظة وانتظار موعد الانخفاض، ويأتى البحث عن سعر الذهب اليوم هو الاكثر اهمية لدى المواطنين، حيث وصل سعر الذهب عيار 21، نحو 1860 جنيها.

وتستعرض «المصرى اليوم» سعر الذهب الرسمى بعد مفاجأة انخفاضه اليوم السبت 11 مارس، وفقا لخبير المشغولات الذهبية، أمير رزق، وللاستعلام عن سعر الذهب اضغط هنـا:

سجل سعر الذهب اليوم الاحد 12 مارس 2023:
سعر الذهب اليوم
سعر الذهب عيار 24 اليوم في مصر بعد الانخفاض:
سعر الذهب اليوم في مصر
انخفض سعر الذهب عيار 24..اليوم الاحد 12 مارس، ليسجل 2126 جنيها بعد انخفاضه.

سعر الذهب عيار 21 اليوم الاحد 12 مارس 2023:
سعر الذهب اليوم
سعر الذهب عيار 21.. سجل سعر الذهب عيار 21 انخفاضا، حيث حقق اليوم 1860 جنيها.

سعر الذهب عيار 18 اليوم الاحد 12 مارس 2023:
سعر الذهب اليوم
سعر الذهب عيار 18.. بعد ارتفاع سعر الذهب عيار 18، عاد للانخفاض مره أخرى ليسجل نحو 1596 جنيها.

سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم الاحد 12 مارس 2023:

سعر الذهب اليوم
انخفض سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم الاحد 12 مارس، حيث سجل 14880 جنيها بعد الارتفاع.
أسعار الذهب اليوم في مصر

المصدر: المصرى اليوم

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