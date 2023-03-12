سعر جرام الذهب فى مصر اليوم الأحد 12-3-2023



سعر الذهب سعر الذهب

سعر الذهب.. انخفض سعر الذهب اليوم الاحد 12 مارس 2023 من جديد، عقب ارتفاعات متتالية خلال الأيام الماضية، مما جعل المقبلين على الزواج يترقبون أسعار الذهب لحظة بلحظة وانتظار موعد الانخفاض، ويأتى البحث عن سعر الذهب اليوم هو الاكثر اهمية لدى المواطنين، حيث وصل سعر الذهب عيار 21، نحو 1860 جنيها.



وتستعرض «المصرى اليوم» سعر الذهب الرسمى بعد مفاجأة انخفاضه اليوم السبت 11 مارس، وفقا لخبير المشغولات الذهبية، أمير رزق، وللاستعلام عن سعر الذهب اضغط هنـا:



سجل سعر الذهب اليوم الاحد 12 مارس 2023:

سعر الذهب اليوم

سعر الذهب عيار 24 اليوم في مصر بعد الانخفاض:

سعر الذهب اليوم في مصر

انخفض سعر الذهب عيار 24..اليوم الاحد 12 مارس، ليسجل 2126 جنيها بعد انخفاضه.

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