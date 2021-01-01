فوائد غسل الشعر بالماء البارد

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كثيرون يجهلون أهمية الاستحمام ب الماء البارد، حيث أن له العديد من الفوائد على كلًا من البشرة والشعر، تعرف على فوائد الماء البارد على الشعر وكيف ستغيرين رأيك وتعتمدي عليها بشكل دائم.



1- غسل الشعر بالمياه الساخنة يؤدي لانفصال الخلايا المتداخلة على سطح الشعر، وهذا يجعل الشامبو يخترق الشعر بشكل كبير، لكن ما يجعله مضر لكي هو أنه يعمل على إزالة الدهون والمرطبات الموجودة في الشعر، وهذه الطبقة مهمة لحماية الشعر و البشرة من العوامل الخارجية، كما أن الماء البارد يحمي من الشيخوخة ويحافظ على مرونة البشرة ويجعلها أكثر تألقًا.



2- بعد تطبيق البلسم على الشعر لترطيبه، غسل الشعر ب الماء الدافئ يتسبب في إزالة كل المغذيات التي اكتسبها الشعر، على عكس غسل الشعر ب الماء البارد.

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3- من فوائد شطف الشعر ب الماء البارد هو أنه ينظف الشعر بعمق ويمنحه لمعان أفضل من الطبيعي.4- شطف الشعر ب الماء البارد يحد من الشعيرات الدموية في فروة الرأس.5- الماء البارد يغلق طبقة الكيوتيكل وهي الطبقة الخارجية لفروة الرأس، وهذا يحافظ على قوة الشعر ويمنع وصول الأتربة لفروة الرأس، كما أنه يساعد على التخلص من مشكلة القشرة لأصحاب الشعر الدهني.6- المياه الساخنة تجعل الشعر جاف ومجعد، لأنه يجرد فروة الرأس من الزيوت الطبيعية، لكن المياه الباردة تحافظ على الزيوت الطبيعية وتحفز من إفرازها، وبالتالي يصبح الشعر أكثر نعومة.- فوائد الماء البارد للجسم:- الحصول على وزن صحي للجسم والتخلص من الدهون الزائدة.- منح الجسم الانتعاش الذي يحتاج إليه لبداية اليوم بنشاط وحيوية.- تحسين الحالة النفسية وزيادة النشاط.- تقوية الجهاز المناعي وتنشيط الدورة الدموية.- تحسين صحة القلب والأوعية الدموية والحفاظ عليها.