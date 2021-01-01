فوائد غسل الشعر بالماء البارد

كثيرون يجهلون أهمية الاستحمام ب الماء البارد، حيث أن له العديد من الفوائد على كلًا من البشرة والشعر، تعرف على فوائد الماء البارد على الشعر وكيف ستغيرين رأيك وتعتمدي عليها بشكل دائم.
1- غسل الشعر بالمياه الساخنة يؤدي لانفصال الخلايا المتداخلة على سطح الشعر، وهذا يجعل الشامبو يخترق الشعر بشكل كبير، لكن ما يجعله مضر لكي هو أنه يعمل على إزالة الدهون والمرطبات الموجودة في الشعر، وهذه الطبقة مهمة لحماية الشعر و البشرة من العوامل الخارجية، كما أن الماء البارد يحمي من الشيخوخة ويحافظ على مرونة البشرة ويجعلها أكثر تألقًا.
2- بعد تطبيق البلسم على الشعر لترطيبه، غسل الشعر ب الماء الدافئ يتسبب في إزالة كل المغذيات التي اكتسبها الشعر، على عكس غسل الشعر ب الماء البارد.
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