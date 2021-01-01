خرافات غريبة حول تناول المخللات



المخللات المخللات

يعتبر التخليل تقنية قديمة لحفظ الطعام، حيث تصنع المخللات من أي طعام تقريبا مثل الجزر و الطماطم والليمون و الفلفل الأحمر والأخضر والخيار.



وتحتوي المخللات على نسبة عالية من الفيتامينات والمعادن مثل فيتامين A وK، بالإضافة إلى البوتاسيوم والصوديوم، ولكنها مصدر قلق لمن يعاني من أمراض الكلى والقلب والسكري.



ويرى خبراء التغذية أنه يمكن أن تؤدي إضافة السكريات والدهون البسيطة، عند إضافتها بكميات زائدة، إلى العديد من المشكلات الصحية، ويمكن أن تسبب التوابل المضافة إلى المخللات تهيجا للأشخاص الذين يعانون من ضعف في الجهاز الهضمي، مع الإشارة إلى أن تناول المخللات ليس ضارا بالصحة، لكن هناك الكثير من الأساطير التي تناولت ذلك والتي ينبغي تصحيحها أبرزها:

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1- معظم المخللات مليئة بالملح والزيت: إن إضافة الملح والزيت المناسبين إلى المخلل يحميه من التلف، ولكن يمكن صنع نسخة صحية من المخلل باستخدام كمية أقل من الملح والزيت.2- المخللات غير صحية على الإطلاق: هذا غير صحيح على الإطلاق لان المخللات تحتوي على الكثير من المعادن والفيتامينات، كما ان تناول المخللات يساعد في التخفيف من تقلصات العضلات، كما تجعلها التوابل المضافة مصدرا جيدا لمضادات الأكسدة التي تساعد في تعزيز جهاز المناعة.3- يمكن أن يؤثر الخل الموجود في المخلل على مستويات السكر في الدم، هذا غير صحيح لان المخللات التي أساسها الخل تساعد على خفض مستويات السكر في الدم لدى مرضى السكري لأن حمض الأسيتيك الموجود في الخل يساعد في توازن مستويات السكر في الدم.4- الزيت في المخلل ليس جيدا على الإطلاق: هذا غير صحيح لان تناول الزيت بحد ذاته لن يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب، ولكن يمكن أن تؤدي خيارات وأنماط الحياة السيئة، مثل عدم ممارسة الرياضة، وتناول الوجبات السريعة والدهون غير الصحية، وتناول الطعام في وقت متأخر من الليل، إلى الإصابة بأمراض القلب.5- الملح في المخلل يرفع مستويات ضغط الدم: هذا غير صحيح لان الاستهلاك المفرط للملح ليس العامل الوحيد الذي يسبب ارتفاع ضغط الدم، فهناك العديد من العوامل الأخرى مثل قلة النشاط البدني أو انعدامه، وتناول الأطعمة المصنعة والمعبأة، والإجهاد، وقلة النوم، ولذلك ينصح الخبراء باستخدام بدائل للملح مثل قشر الليمون أو الفلفل.