ننشر أسعار البيض بالأسواق اليوم 12 مارس



أسعار البيض أسعار البيض

شهدت أسعار البيض اليوم الأحد 12 مارس 2023، حالة من الاستقرار وكانت الأسعار المعلنة في عدد من المزارع المحلية كالتالي:



حيث سجل سعر طبق البيض الأحمر بالمزرعة حوالى 96.5 جنيه في حين يتراوح سعره للمستهلك 100 جنيهات حسب المنطقة.



وبلغ سعر طبق البيض الأبيض حوالى 94 جنيه بالمزرعة، ويصل السعر للمستهلك 99 جنيهات حسب المنطقة.

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اقرأ أيضا | نصائح منزلية.. هل يحتوي مسحوق «البيض البودر» على البروتين؟أما سعر طبق البيض البلدي في المزرعة بلغ حوالي 104 جنيه بالمزرعة و يباع بسعر 110 جنيهاً للمستهلك حسب المنطقة.كما أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، طرح كميات من بيض المائدة بأسعار مخفضة، عبر 243 منفذ ثابت و30 منفذ متحرك تجوب القرى بالمحافظات حيث تم توفير بيض المائدة بجميع منافذ الوزارة وذلك في اطار حرص الوزارة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، وضخ المزيد من السلع، تماشيا مع مبادرة الرئيس السيسي بمحاربة الغلاء.وكذلك تم من خلال مبادرة خير مزارعنا لأهالينا، توفير عدد كبير من السلع والمنتجات الغذائية بالمنافذ المتحركة في الميادين العامة وبأسعار تقل عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تتراوح ما بين 20 إلى 30 % لرفع العبء عن كاهل المواطنين وتحقيق قدر كبير من التوازن في الأسعار وتنفيذ لمبادرة الرئيس السيسي لمحاربه الغلاء.