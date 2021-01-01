عوامل .. ارتفاع ضغط الدم عند البالغين



ارتفاع ضغط الدم ارتفاع ضغط الدم

ارتفاع ضغط الدم، مشكلة صحية خطيرة تؤثر بشكل خاص على كبار السن، ويوجد عدة عوامل تمثل خطورة على الأشخاص في حالة الإصابة بارتفاع ضغط الدم.



ويقاس ضغط الدم بوحدات ملليمتر من الزئبق (ملم زئبق)، وبشكل عام، ارتفاع ضغط الدم يظهر عند قراءة ضغط دم تبلغ 130/80 ملم زئبق أو أعلى.



يوجد رقمين في قراءة ضغط الدم، ضغط الدم الانقباضي، الذي يقيس الضغط على جدران الأوعية الدموية عندما ينبض قلبك أو ينقبض، هو أعلى قيمة والرقم السفلي هو ضغط الدم الانبساطي، والذي يقيس مقدار الضغط في الأوعية الدموية بين الضربات أثناء استرخاء عضلة القلب.

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5 عوامل خطر لارتفاع ضغط الدم غير المنضبط عند البالغين:زيادة الوزن أو السمنة: كلما زاد وزنك، زاد تدفق الدم الذي تحتاجه لتزويد أنسجتك بالأكسجين والمواد المغذية.الكثير من الملح (الصوديوم) في نظامك الغذائي: يمكن أن يؤدي الإفراط في تناول الصوديوم إلى احتفاظ الجسم بالسوائل، كما يؤدي إلى انقباض الشرايين في الجسم.الإجهاد: يمكن أن تؤدي المستويات المرتفعة من التوتر إلى ارتفاع مؤقت ولكن دراماتيكي في ضغط الدم.التدخين: إذا كنت تدخن، فلا تتبع روتينًا لممارسة الرياضة أو تشرب الكحول بشكل مفرط ، فقد تكون أكثر عرضة للإصابة بارتفاع ضغط الدم. لا يمكن السيطرة على أسباب معينة لارتفاع ضغط الدم ، مثل جيناتك وعرقك (الأمريكيون الأفارقة معرضون لخطر أكبر). العمر أيضا له تأثير.نظام غذائي منخفض في فيتامين (د): وفقًا للبحث ، قد يؤثر فيتامين (د) على إنزيم تنتجه الكلى ويؤثر على ضغط الدم.يمكن أن يؤدي عدم علاج ارتفاع ضغط الدم إلى زيادة خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتة الدماغية وغيرها من المشكلات الصحية الخطيرة، ومن المهم فحص ضغط الدم كل عامين على الأقل بدءًا من سن 18 عامًا، ويحتاج بعض الأشخاص إلى إجراء فحوصات أكثر تكرارًا.