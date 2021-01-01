أعرفه .. نوع من التوابل ينظف الكلى من السموم نهائيا

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الكلى

تعتني الكلى بالعديد من الوظائف الأساسية في جسمك، والحفاظ على توازن الجسم.

ومع ذلك فإن معظم الناس يتجاهلونها حتى يحدث خطأ ما، ليس عليك انتظار فشل شيء ما قبل البدء في رعاية هذه الأعضاء الرئيسية بشكل أفضل.

هذه الأعشاب لدعم الكلى آمنة وفعالة ويمكن أن تساعد في صحتك العامة أيضًا وفقا لـ india.com

يختلف جسم كل شخص ويحتاج إلى أنواع مختلفة من الدعم ، وهذا ينطبق على كليتيك أيضًا.

قبل أن تبدأ في تناول الأعشاب أو أي شيء آخر لدعم كليتيك ، عليك أن تفهم صحتها العامة

يؤدي الكركم إلى تحسين بروتينات البلازما وانخفاض مستويات اليوريا والكرياتينين في الدم لدى مرضى الكلي ويمكن أن يكون مفيدًا في تحسين وظائف الكلى.

يساعد التأثير المضاد للالتهابات للزنجبيل في تقليل التورم والألم في الكلى الناجم عن الالتهابات.
بينما تساعد خصائصه المدرة للبول على تنظيف الكلى والحفاظ على تدفق الجهاز البولي بقوة.

المصدر: india.com

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