أعلامي يكشف .. عقوبات الخطيب علي فريق الكرة بعد هزيمة صن داونز

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الخطيب

علَقَ الإعلامي محمد فاروق ، على خسارة النادي الأهلي أمام ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي بنتيجة 5 – 2 ضمن منافسات الجولة 4 من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا .

وقال فاروق عبر برنامجه البريمو ، على قناة "TeN" : "قرر محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، عقد اجتماعًا عاجلًا مع إدارة الكرة بالنادي وشركة الكرة خلال ساعات قليلة بعد خسارة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بخماسية مقابل هدفين أمام نادي صن داونز.

وأضاف : "كشف مصدر داخل النادي الأهلي عن قرار محمود الخطيب بخصم راتب شهر من السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأحمر و10% من عقود لاعبي الأهلي بسبب الهزيمة الثقيلة".

المصدر: elbalad

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