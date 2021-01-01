لأول مرة .. رئيس وزراء العراق السابق يكشف عن جثة صدام حسين ومكانها

كشف رئيس الوزراء العراقي السابق، مصطفى الكاظمي أنه شاهد جثة الرئيس الأسبق صدام حسين، مرمية بين منزله وبيت رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، في المنطقة الخضراء بعد إعدامه.
وأوضح الكاظمي خلال تصريحات له مع صحيفة "الشرق الأوسط"، أنه رأى حينها مجموعة من الحرس مجتمعين، فطلب منهم الابتعاد عن الجثة احترامًا لحرمة الميت، مؤكدًا أنه رفض هذا العمل.
ولفت: "أحضروها إلى جانب منزلي ومنزل المالكي، لكن الأخير أمر ليلاً بتسليمها إلى أحد شيوخ عشيرة الندا، (عشيرة صدام حسين)، فاستلموها من المنطقة الخضراء، ثم دُفن في تكريت".
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