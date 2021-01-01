فيديو .. لسقوط ديدان من السماء في الصين



سقوط ديدان من السماء في الصين سقوط ديدان من السماء في الصين

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر تساقط الديدان في العاصمة الصينية بكين، وتظهر في الفيديو ديدان غطت سيارات في بكين، بينما يسير أشخاص في الطريق حاملين مظلات.



ورغم عدم حديث السلطات عن هذه الظاهرة، إلا أن كثيرين فسروها بطرق علمية، وفقما ذكرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية، وقال كثيرون ممن شاهدوا الفيديو، إنها ليست ديدان، ولكنها أزهار شجر من نوع "الحور"، تشبه عند تساقطها اليرقات.



https://twitter.com/i/status/1634312711512420353