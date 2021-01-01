أحذر .. استخدام سماعات الأذن تؤثر على قوة سمعك



سماعات الأذن سماعات الأذن

يمكن أن تتسبب سماعات الرأس في إلحاق الضرر بأذنيك بنفس الطريقة التي تسببها الأصوات الصاخبة الأخرى، يمكن أن يؤدي إلى ما يشار إليه باسم "فقدان السمع الناجم عن الضوضاء"، حيث تنحني خلايا الشعر الصغيرة في الأذن الداخلية ، وهي المستقبلات الحسية التي يجب سماعها ، أكثر من اللازم أو بشدة عند تعرضها لأصوات عالية من سماعات الرأس على مدى فترة من الزمن، وإذا تم توفير الوقت الكافي بعد الاستماع إلى الأصوات العالية، يمكن لخلايا الأذن هذه أن تتعافى ، وإذا لم يتم ذلك ، فقد يؤدي ذلك إلى تلف دائم، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".



هل الاستماع للموسيقى الصاخبة يسبب فقدان السمع؟



في بعض الحالات، لا يلزم أن تكون سماعات الرأس عالية جدًا حتى تتسبب في تلف الأذنين.

حتى الاستماع إلى سماعات الأذن أو سماعات الرأس بمستوى صوت معتدل يمكن أن يسبب مشاكل في السمع بمرور الوقت وذلك لأن الضرر الذي يلحق بالأذنين لا يقتصر فقط على جهارة الضوضاء، ولكن أيضًا بطول التعرض أيضًا.

لإعطاء مقارنة ، فإن حضور حفلة موسيقية لفترة طويلة في مكان مفتوح لفترة طويلة يمكن أن يسبب ضررًا كبيرًا مثل طلقة نارية بالقرب من الأذن أو انفجار وبالتالي ، فإن مدة التعرض مهمة بقدر أهمية الحجم.

أظهرت دراسة جديدة أن أكثر من مليار شاب معرضون لخطر فقدان السمع بسبب الاستخدام المفرط للأجهزة الصوتية مثل سماعات الرأس وسماعات الأذن.

نوع فقدان السمع الناجم عن التعرض المفرط لضوضاء عالية جدًا لا رجعة فيه ، مما يجعل الوقاية أمرًا بالغ الأهمية.



أعراض مشاكل السمع

• رنين أو زئير أو هسهسة أو أزيز في الأذن.

• صعوبة فهم الكلام في الأماكن الصاخبة أو الأماكن ذات الصوت السيئ.

• الأصوات المكتومة والشعور بأن أذنك موصولة.

• الاستماع إلى التلفزيون أو الراديو بمستوى صوت أعلى منه في الماضي.

تشخيص ضعف السمع:

اختبار السمع والفحص الطبي هما الطريقة الوحيدة لتشخيص تلف السمع حقًا.

يمكن الوقاية من فقدان السمع الناجم عن الضوضاء بسبب سماعات الأذن بنسبة 100? إذا لم تستخدمهما لفترة طويلة جدًا أو بصوت عالٍ جدًا.



يوصي الأطباء بـ 60? / 60 - قاعدة الدقيقة: استمع إلى الموسيقى أو العب فيلمًا أو لعبة فيديو بما لا يزيد عن 60? من الحد الأقصى لحجم الصوت حدد مقدار الوقت الذي تقضيه مع سماعات الأذن في أذنيك بـ 60 دقيقة ".

ممارسات يجب اتباعها عند استخدام سماعات الرأس:

هناك مواقف معينة لا يمكنك فيها تجنب استخدام سماعة الرأس بسبب متطلبات العمل ومع ذلك ، يمكننا تقليل الضرر عن طريق اتخاذ بعض الاحتياطات.



فماذا يمكننا أن نفعل؟

• استخدام سماعات إلغاء الضوضاء غالبية مستخدمي سماعات الرأس يستخدمون سماعات الرأس بصوت عالٍ "للهروب" من ضوضاء الخلفية الأخرى. تتمثل إحدى الطرق الرائعة لخفض مستوى الصوت من أجل حماية الأذنين في استخدام سماعات الرأس المزودة بإلغاء الضوضاء تحجب هذه الأجهزة المتخصصة التي أصبحت شائعة في السوق الأصوات الخارجية ، مما يسمح لنا بالاستماع بمستوى صوت أقل دون أي اضطرابات من ضوضاء الخلفية.

يفضل سماعات الرأس وليس سماعات الأذن



بالإضافة إلى خفض مستوى الصوت، يمكن أيضًا حماية التعرض للضوضاء عند استخدام سماعات الرأس إنها تشتت الصوت بالتساوي بينما تصب سماعات الأذن الصوت مباشرة في طبلة الأذن بسبب صغر حجمها.

• خذ فترات راحة للاستماع وضبط حدود الصوت.

قد لا يشفى فقدان السمع الناجم عن الضوضاء أبدًا. ومع ذلك ، هذا لا يعني أنه لا يمكن للشخص أن يسمع جيدًا مرة أخرى.

يمكن لجهاز السمع من اختصاصي سمع مرخص مع الإشارة إلى أخصائي الأنف والأذن والحنجرة أن يستعيد جودة السمع ويجعل الحياة أسهل مرة أخرى.

