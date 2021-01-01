لطلاب الثانوية العامة دفعة 2021 .. التعليم المدمج جامعة القاهرة يعلن عن البرامج المتاحة



مركز جامعة القاهرة التعليم المدمج مركز جامعة القاهرة التعليم المدمج

أعلن مركز جامعة القاهرة التعليم المدمج، عن فتح باب القبول للالتحاق ببرامجه المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات المصرية للحصول على البكالوريوس و الليسانس المهنى بنمط التعليم المدمج وذلك للفصل الدراسى مارس 2023 امتحانات يوليو 2023، وذلك لطلاب الثانوية العامة وما يعادلها و الدبلومات الفنية دفعة 2021 دور أول و جميع الدفعات السابقة لها ، و الحاصلون على مؤهل دبلوم المعاهد فوق المتوسطة و المؤهلات العليا جميع الدفعات .



البرامج المتاحه للتقديم

كلية التجارة

برامج علوم الاعمال ( محاسبة - إدارة اعمال - تأمين )



كلية دار العلوم

برامج اللغة العربية وأدابها و الثقافة الإسلامية

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كلية الأدابالترجمة باللغة الانجليزيةعلم النفس و تطبيقاتهالدراسات التاريخية و حضارات العالمعلم الاجتماع التطبيقىالنشر و الحفظ الرقمىجامعة القاهرةتُطلق اليوم جامعة القاهرة تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور محمد سامي عبد الصادق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، قافلة لقرية شبرامنت بمركز أبو النمرس بمحافظة الجيزة وذلك لتقديم مساعدات وتوزيع بطاطين ومواد عينية على عدد من الأسر الأولى بالرعاية.وأوضح الدكتور محمد الخشت، أن هذه القافلة تأتي انطلاقًا من المسؤولية المجتمعية لجامعة القاهرة التي تهدف إلى المساهمة في إطار التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، لتقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والاجتماعية للمواطنين لاسيما المناطق والأسر الأولى بالرعاية، مشيرًا إلى قيام القافلة بتوزيع عدد من المساعدات العينية والبطاطين بالمجان على المواطنين للمساهمة في رفع العبء عن كاهلهم.وأكد رئيس جامعة القاهرة، حرص الجامعة على المساهمة الفعالة في المبادرات القومية، خاصة مبادرة حياة كريمة، من خلال إطلاق العديد من القوافل التنموية للعديد من المناطق والقرى الأكثر احتياجًا بمختلف المحافظات، مشيرًا إلى قيام هذه القوافل بتدريب وتأهيل الفئات الأكثر احتياجًا على حرف ومهارات تدر عليهم دخلًا، إضافة الى رفع الوعي الصحي، ورفع كفاءة بعض المدارس، والتدريب على المشروعات الصغيرة، وبرامج محو الأمية، إلي جانب تقديم الخدمات البيطرية والزراعية والإرشادية والتوعية في مختلف المجالات للمواطنين.