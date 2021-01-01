طريقة تخزين البانيه الجاهز على القلي

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طريقة تخزين البانيه

ترغب الكثير من السيدات تعلم طريقة تخزين البانيه لرمضان فى الفريزر بحيث لاتحتاج المرأة لتحضير خلطة البقسماط والبيض ويكن متبلا جاهز للقلي.

يعد البانيه من الأكلات الشهية المنتشرة بشكل واسع بين المصريين بسبب إمكانية تناوله بجانب أى شئ كما أن مذاقه طيب وشهي.

نعرض طريقة عمل وتخزين البانيه الجاهز للقلى من خلال خطوات الشيف نجلاء الشرشابي.

مقادير البانيه:
صدور دجاج مقطعة فيليه
ماء بصل
كاري
كركم
بيض
بقسماط مطحون

ملح
فلفل أسود

تخزين البانيه
تخزين البانيه
طريقة تخزين البانيه الجاهز للقلى :
* في وعاء به ماء بصل وملح وفلفل أسود ضعي الكاري والكركم وقلبيهم جيدا ثم ضعي فيهم شرائح الدجاج.
* في وعاء اخر جهزي خليط البيض وضيفي عليه الملح والفلفل الأسود وشرائح الدجاج البانيه ثم ضعيهم فى البقسماط المطحون
* احضري وعاء مناسب للتخزين فى الفريزر وضعي طبقة من الأكياس بلاستيكية ثم شرائح البانيه المتبلة وضعي عليها طبقة أخرى من الأكياس البلاستيك .

* قومى بتخزين البانيه الجاهز للقلي فى الفريزر واخرجي منه الكمية الكافية عند الحاجة واتركي الباقى فى الفريزر.

المصدر: elbalad

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