دار الإفتاء تجيب .. حكم بناء مسجد من أموال النذور للفقراء

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أجابت دار الإفتاء على سؤال ورد لها عبر موقعها الرسمي نصه: هل يقبل تبرع لعمارة المساجد من فلوس النذور، أم لا؟







وقالت دار الإفتاء في فتوى سابقة، بالنسبة للتبرع من فلوس النذور لعمارة المساجد فقد صرح الفقهاء بأن المنذور للفقراء لا يصح صرفه لغيرهم، وبهذا يعلم أنه لا يجوز شرعًا أن يصرف المنذور للفقراء في عمارة المساجد. ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال.

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حكم شراء مقبرة خاصة من مال جاء عن طريق الغناء والرقصعلى جانب آخر، كشف الدكتور محمود مهنا، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، حكم شراء مقبرة خاصة من مال تم جمعه عن طريق الغناء والظهور مع الراقصات.وقال مهنا لـ القاهرة 24، إنه ينبغي على المؤمن ألا يدفن في مقبرة تم جمع أموالها من مصادر تكسّب محرمة، لافتًا إلى أن من يشتري مقبرة بأموال حرام سوف يحاسب ويجازى بعذاب النار بمجرد دخوله هذا القبر.وأشار عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف إلى أنه يحب على المسلم أن يتحرى كسبه الحلال ويوصي عند دفنه بالابتعاد عن أي مدفن علم أن مصدر أمواله حرام أو به شبهة.وعن أماكن دفن أصحاب هذه الأموال، قال مهنا: يندفنوا في أي حتة، إلا قبر اشتراه بهذا المال، مضيفًا: عليه التخلص من هذا المال الذي علم أنه حرام، بالتصدق به دون ذكر مصدره، والتكسب من حلال والتوبة مما فعل والعودة لطريق الله جل وعلا، وسؤاله الرحمة والمغفرة.