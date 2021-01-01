اعرفيها .. 5 أشياء لا يجب تنظيفها بالمكنسة



المكنسة المكنسة

المكنسة واحدة من أهم الأجهزة الكهربائية التي لا تستغنى عنها أي سيدة، فيمكن استخدامها في التخلص السريع من الأتربة، والتخلص من التراكمات في الجوانب والأدراج، كما أنها تستخدم لسحب الهواء من أكياس التخزين، وعلى الرغم من كل هذه الاستخدامات، هناك أشياء يجب تجنبها خاصة إذا كنت من مستخدمي المكنسة الكهربائية بشكل أساسي ولا تستغنين عنها، يستعرضها" اليوم السابع "لتجنب الكثير من المشكلات وفقا لما نشره موقع "lifehacker".



تجنب شفط السوائل

قد يفكر البعض أنه يمكن سحب الماء المنسكب على الأقمشة والمفروشات بالمكنسة الكهربائية، دون حدوث أي أضرار وتسهيل عملية تجفيفها، وهذه الخطوة يمكن أن تتسبب في الكثير من الأضرار منها وصول الماء للكهرباء مما يؤدي إلى حدوث "قفلة "أو تؤثر بشكل سلبي عليها، ومن الممكن أيضا أن سحب الماء يسبب العفن في كيس الأتربة الخاص بالمكنسة.



تجنب تنظيف رماد

على الرغم من أن البعض يرى أن المكنسة هي الطريقة المثالية للتخلص من رماد الموقد، إلا أن هناك تحذيرا رئيسيا من هذا الفعل، وذلك لأنه من الممكن رغم انطفاء الرماد تكون هناك بعض القطع الساخنة والتي يمكن أن تلحق الضرر بجهازك أو حتى اندلاع حريق.

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تجنب تنظيف الأشياء الحادة أو المدببةلا تقومي بتنظيف الزجاج أو الإبر أو أي شيء حاد أو مدبب، حيث يمكن أن تسبب تلف مكونات المكنسة الداخلية، ويجب عليك تنظيفها بيدك أو بالمكنسة اليدوية، بدلا من ذلك.تجنب تنظيف المكياجينصح الخبراء بعدم امتصاص المساحيق السائبة لمكياجك، خشية دخولها إلى المحرك وإفساد جهازك أو الهروب مرة أخرى في الهواء من الجانب الآخر، حيث إنها مجرد جزيئات صغيرة جدا بحيث لا يمكن للفراغ التهامها بشكل صحيح، لذا من الأفضل تنظيفها ببعض صابون الأطباق والماء البارد من البداية.تجنب تنظيف العملات والأوراققد يتسبب تنظيف العملات المعدنية إلى سد أو تكسير مجرى شفط الأتربة، وهذا ما يأتي بالسلب على صلاحية المكنسة، أما الأوراق والمناديل والأقمشة فقد يتسبب شفطها بالمكنسة الكهربائية إلى سد مجراها، والذي قد يصعب عليك تسليكها مرة أخرى.