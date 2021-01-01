اعرفيها .. 5 أشياء لا يجب تنظيفها بالمكنسة

المكنسة واحدة من أهم الأجهزة الكهربائية التي لا تستغنى عنها أي سيدة، فيمكن استخدامها في التخلص السريع من الأتربة، والتخلص من التراكمات في الجوانب والأدراج، كما أنها تستخدم لسحب الهواء من أكياس التخزين، وعلى الرغم من كل هذه الاستخدامات، هناك أشياء يجب تجنبها خاصة إذا كنت من مستخدمي المكنسة الكهربائية بشكل أساسي ولا تستغنين عنها، يستعرضها" اليوم السابع "لتجنب الكثير من المشكلات وفقا لما نشره موقع "lifehacker".
تجنب شفط السوائل
قد يفكر البعض أنه يمكن سحب الماء المنسكب على الأقمشة والمفروشات بالمكنسة الكهربائية، دون حدوث أي أضرار وتسهيل عملية تجفيفها، وهذه الخطوة يمكن أن تتسبب في الكثير من الأضرار منها وصول الماء للكهرباء مما يؤدي إلى حدوث "قفلة "أو تؤثر بشكل سلبي عليها، ومن الممكن أيضا أن سحب الماء يسبب العفن في كيس الأتربة الخاص بالمكنسة.
تجنب تنظيف رماد
على الرغم من أن البعض يرى أن المكنسة هي الطريقة المثالية للتخلص من رماد الموقد، إلا أن هناك تحذيرا رئيسيا من هذا الفعل، وذلك لأنه من الممكن رغم انطفاء الرماد تكون هناك بعض القطع الساخنة والتي يمكن أن تلحق الضرر بجهازك أو حتى اندلاع حريق.
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