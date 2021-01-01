لكي يا سيدتي .. وصفات طبيعية لتفتيح الرقبة الداكنة



لتفتيح الرقبة الداكنة لتفتيح الرقبة الداكنة

تعانى بعض النساء من مشكلة الرقبة الداكنة الناتجة عن أسباب كثيرة منها التعرض لفترة طويلة لأشعة الشمس والإفراط في استخدام منتجات العناية بالبشرة التي تحتوى على مواد كيميائية تتسبب في تغيير لون البشرة وأسباب أخرى مختلفة، ويمكن علاج هذه المشكلة من خلال اتباع وصفات طبيعية لتفتيح الرقبة الداكنة والتي تعتمد على خطوات بسيطة، نستعرضها في هذا التقرير، وفقاً لما ذكره موقع "بولد سكاي الهندي".



وصفات طبيعية لتفتيح الرقبة الداكنة



وصفة الزبادي لتفتيح الرقبة الداكنة

يساعد الزبادي على تفتيح البشرة وترطيبها ولهذا ينصح بتحضير ملعقتين كبيرتين من الزبادي وملعقة صغيرة من عصير الليمون، وخلط المكونات ووضعها على الرقبة وتركها لمدة 20 دقيقة قبل شطف الرقبة بالماء.



وصفة صودا الخبز لتفتيح الرقبة الداكنة

تساعد صودا الخبز في التخلص من خلايا الجلد الميتة وتعزز الدورة الدموية ولهذا ينصح بتحضير 2-3 ملاعق كبيرة من صودا الخبز وكمية كافية من الماء لعمل عجينة ناعمة، ثم و ضع العجينة على الرقبة وتركها حتى تجف، وفرك الخليط بأصابع مبللة ثم شطف المنطقة بالماء مع ترطيب الرقبة.

قد يعجبك أيضا...

يساعد خل التفاح في التخلص من خلايا الجلد الميتة، ولهذا ينصح بتحضير ملعقتين كبيرتين من خل التفاح و 4 ملاعق كبيرة من الماء وخلطهم معاً، ثم وضع هذا الخليط على الرقبة لمدة 10 دقائق، ثم غسل الرقبة بالماء مع تكرار الوصفة بشكل يومى ثم ترطيب الرقبة بعد ذلك.وصفة عصير البطاطس لتفتيح الرقبة الداكنةتحتوى البطاطس على خصائص التبييض التي تساعد على تفتيح البشرة وتوحيد لونها ولهذا ينصح بتحضير حبة بطاطس صغيرة وبشرها، ثم وضع العصير على الرقبة وتركها حتى تجف تماماً، ثم غسل الرقبة بالماء الفاتر مع تكرار الوصفة مرتين يوميًا .