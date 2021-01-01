فيريرا يعلن عن قائمة الزمالك لمواجهة إنبي بالدوري

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا، عن قائمة الأبيض لخوض مباراة إنبي المقرر لها غدا الأحد باستاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.
وتشهد القائمة غياب محمود عبد الرازق " شيكابالا" قائد الفريق لإصابته بنزلة برد مع استمرار غياب كل من عمر جابر ومحمد عبد الشافي وعبد الله جمعة للإصابة وناصر منسي للإيقاف.
وتضم قائمة الزمالك لخوض المباراة كل من:
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