موقف حسين الشحات من المشاركة في مباراة الاهلي وصن داونز

قال الإعلامي مهيب عبدالهادي، إن حسين الشحات لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لن يشارك في لقاء فريقه اليوم ضد صن داونز الجنوب أفريقي في دوري أبطال أفريقيا، بسبب عدم اكتمال جاهزيته عقب عودته من الإصابة.
وقال مهيب عبد الهادي في تصريحات تليفزيونية عبر قناة إم بي سي مصر: “حسين الشحات يغيب عن مباراة الأهلي وصن داونز بسبب عدم اكتمال شفائه، بينما أحمد عبد القادر جاهز للمواجهة المرتقبة”
ويستعد النادي الأهلي لخوض مهمة صعبة عندما يحل ضيفا على منافسه صن داونز الجنوب إفريقي، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.
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