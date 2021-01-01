موقف حسين الشحات من المشاركة في مباراة الاهلي وصن داونز



حسين الشحات حسين الشحات

قال الإعلامي مهيب عبدالهادي، إن حسين الشحات لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لن يشارك في لقاء فريقه اليوم ضد صن داونز الجنوب أفريقي في دوري أبطال أفريقيا، بسبب عدم اكتمال جاهزيته عقب عودته من الإصابة.



وقال مهيب عبد الهادي في تصريحات تليفزيونية عبر قناة إم بي سي مصر: “حسين الشحات يغيب عن مباراة الأهلي وصن داونز بسبب عدم اكتمال شفائه، بينما أحمد عبد القادر جاهز للمواجهة المرتقبة”



ويستعد النادي الأهلي لخوض مهمة صعبة عندما يحل ضيفا على منافسه صن داونز الجنوب إفريقي، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

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ويلعب الأهلي ضمن المجموعة الثانية التي تضم معه كلا من: صن داونز الجنوب إفريقي والهلال السوداني والقطن الكاميروني.ويتطلع الأهلي أمام صن داونز لتفادي الهزيمة من أجل الحفاظ على حظوظه في التأهل حتى النهاية، بعد البداية المخيبة بالخسارة أمام الهلال (1-0)، ثم التعادل على أرضه أمام صن داونز (2-2)، قبل أن يفوز على القطن الكاميروني ويحصد 4 نقاط.