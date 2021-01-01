رددهم دائما .. 4 كلمات تعالج الكسل عن الصلاة



الصلاة الصلاة

الصلاة فريضة على كل المسلمين، فهى من العبادات والطاعات التي لا تسقط عن الإنسان بأي عذر، لذا عليه أن يحرص على أدائها، وأفضل طريقة تساعد الإنسان على التغلب على الكسل عن الصلاة هى المبادرة لأداء الصلاة فور سماع الأذان، فهذه أفضل الطرق للتغلب على التكاسل عن الصلاة.



ومع الوقت سيسهل على الشخص أداء الصلاة، وبالتعود سيزول التكاسل عنها، فلا يوجد اختراع يجعل الشخص يقوم للصلاة رغمًا عنه، وإنما لابد أن يكون بداخله وازع داخلي ودعوة من نفسه، ثم يأتي الانتظام بالتعود.



4 كلمات لمن يتكاسل عن الصلاة

1- ربي هب لي قلبا لا يتكاسل عن صلاتك

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2-اللهم أيقظني فى أحب الأوقات اليك3-ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء4- اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينكفضل المحافظة على الصلاة في وقتهاإنّ للصلاة فضلًا عظيمًا، فهي ثاني أركان الإسلام بعد الشهادتين، ومن أعظم شعائر الدين، وأفضلها الصلاة على وقتها مصداقًا لما رواه عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه- أنّه سأل رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم- عن أيّ الأعمال أحبّ إلى الله تعالى، فقال: «الصلاة على وقتها، قال: ثمّ أي؟ قال: ثم بر الوالدين، قال: ثمّ أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله»، فضل المحافظة على الصلاة في وقتها ، وقد دلّ الحديث على أنّ الصلاة على وقتها أفضل الأعمال البدنيّة، ويشترط أداء الصلاة في أوّل وقتها؛ لتكون أحبّ الأعمال إلى الله تعالى؛ ولذلك فإنّ أداء الصلاة في أوّل الوقت أفضل من التراخي في أدائها، ويجدر بيان أنّ الله -تعالى- جعل لأداء الصلاة فضلٌ عظيمٌ، ولا سيّما إن كان على وقتها، ومن هذه الفضائل ما يأتي:فضل المحافظة على الصلاة في وقتها1. نورٌ للمسلم يوم القيامة، إضافةً إلى أنّها نورٌ له في حياته الدنيا.2. محو الخطايا وتطهير النفس من الذنوب والآثام، وتكفير السيئات؛ فبالصلاة يغفر الله تعالى ذنوب عبده بينها وبين الصلاة التي تليها، وكذلك تُكفّر ما قبلها من الذنوب.3. أفضل الأعمال بعد شهادة ألّا إله إلّا الله، وأنّ محمدًا رسول الله.4. يرفع الله تعالى بالصلاة درجات عبده.5. تُدخل الصلاة المسلم الجنّة، برفقة الرسول صلّى الله عليه وسلّم. عدّ رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم- انتظار الصلاة رباطًا في سبيل الله تعالى.6. عدّ رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم- أجر من خرج إلى الصلاة بأجر الحاجّ المُحرم.7. أول ما يُحاسب عليه العبد يوم القيامة.8. يُعدّ المسلم في صلاةٍ حتى يرجع إذا تطهّر، وخرج إليها.9. يُعدّ المُصلّي في صلاةٍ ما دامت الصلاة تحبسه.10. تبقى الملائكة تُصلّي عليه حتى يفرغ من مُصلّاه