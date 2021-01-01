سيدة أفطرت 3 رمضانات بسبب الحمل والرضاعة وتريد الإطعام .. الدكتور علي جمعة يرد عليه



الدكتور علي جمعة الدكتور علي جمعة

ورد سؤال إلى الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق تقول السائلة: أفطرت 3 رمضانات متتالية بسبب الحمل والرضاعة ويصعب علي الصيام جدا فهل يجوز الإطعام بدلا من القضاء؟ .



رد المفتي السابق قائلا : لا مانع من الإطعام طالما لا تستطيعين الصوم، وطالما كان فطرك بعذر الحمل والرضاعة، فتخرجي عن كل يوم 20 جنيها، أي أن شهر رمضان الواحد 600 جنيه، ومع ارتفاع الأسعار يفضل زيادة قيمة الإطعام عن اليوم الواحد.



حكم من أفطر رمضان عدة سنوات بدون عذر

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قال الدكتور علي جمعة، مُفتي الجمهورية الأسبق وعضو هيئة كبار علماء الأزهر الشريف، إنه لا كفارة على من أفطر رمضان لعدة سنوات بغير عذر عند الإمام الشافعي -رضي الله عنه-، مؤكدًا أن لا شيء يُغني عن قضاء ما عليه من الصيام.وأوضح «جمعة» في إجابته عن سؤال: «تركت صوم رمضان عدة سنوات بلا عذر، ولكني تبت الآن، وأصوم، فهل عليا كفارة، فماذا أفعل؟»، أن الإمام الشافعي -رضي الله تعالى عنه- يرى أن من أفطر رمضانبلا عذر فلا كفارة عليه، لأنه اعتبرها مُصيبة كبرى، فيما الكفارة تكون في مقابل ما يمكن تداركه، أما هذا، فيقول رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فيه: «مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ وَلَا مَرَضٍ لَمْ يَقْضِهِ صِيَامُ الدَّهْرِ وَإِنْ صَامَهُ».وأضاف أن الشافعي قال: يصوم ما عليه يومًا بيوم، فبعد أن يصوم رمضانلا يصوم شيئًا إلا ويتوجه بنيته إلى أنه قضاء لما فات من رمضان، وليس عليه كفارة.