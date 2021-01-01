طريقة عمل كيكة جوز الهند في 10 خطوات



كيكة جوز الهند كيكة جوز الهند

طريقة عمل كيكة جوز الهند.. من الحلويات السهلة والسريعة المقتبسة من المطبخ المصري، والتي يمكن تحضيرها في المنزل بخطوات بسيطة.



وقدم الشيف سنان بطرس، طريقة عمل كيكة جوز الهند، وهي من الحلويات المصرية الشهيرة، والتي يمكن تحضيرها في اقل من ساعة ونصف، وتكفي هذه الوصفة لحوالي 8 اشخاص، وإليكم الوصفة بالتفصيل..





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طريقة عمل كيكة جوز الهندطريقة عمل كيكة جوز الهندمقادير طريقة عمل كيكة جوز الهند :120 غ زبدةكوب سكركوب جوز الهندكوب حليب مكثف محلىملعقة صغيرة بايكينج باودر½ كوب حليب سائل¼1 كوب طحين¾ كوب حليب جوز الهندصفار 3 بيضاتزلال 3 بيضاتطريقة عمل كيكة جوز الهند :_ في الخلاط نضع السكر، الزبدة، صفار البيض ثم نقوم بالخلط._ يضاف ¼ كوب حليب جوز الهند، ونعيد الخلط._ يضاف الطحين والحليب السائل، ونقوم بالخلط حتى الحصول على القوام المناسب.في صحن عميق نضع زلال البيض، ونقوم بالخفق حتى الحصول على قوام كريمي._ يضاف ما بالصحن بالخلاط على خليط الطحين، ونقوم بالتقليب._ يضاغ البايكينج باودر، ونستمر بالتقليب._ نسكب الخليط بصينية مُبطنة بورق الزبدة._ ندخل الصينية الفرن لمدة نصف ساعة، أثناء ذلك في صحن، نضع الحليب المكثف المحلى، مع ½ كوب حليب جوز الهند ونقوم بالتقليب._ بعد نضج الكيكة نصنعي بها ثقوباً بالشوكة كما هو واضح أمامك._ نسكب خليط الحليب على الوجه، ونزيّن وجه الكيكة بجوز الهند، ثم نقطعها ونقدمها.