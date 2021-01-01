فيديو .. الأرصاد تحذر من طقس يوم الثلاثاء



الأرصاد تحذر من طقس يوم الثلاثاء الأرصاد تحذر من طقس يوم الثلاثاء

قالت منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن اليوم يشهد ارتفاعا فى درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية لان هناك كتل هوائية قادمة من شبه الجزيرة العربية، مما يؤدي الى ارتفاع شديد فى درجات الحرارة، مضيفة ان درجات الحرارة تكون مائلة للدفئ الشديد فى محافظات الوجه البحرى وجنوب الصعيد والمدن الساحلية.



وأضافت منار غانم خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على فضائية الأولى، أن هناك شبورة مائية شديدة على أغلب الطرق الزراعية والصحراوية والطرق السريعة، بالإضافة إلى وجود شبورة مائية على أغلب الطرق.



وأكملت عضو المركز الإعلامي بهيئة الارصاد ان الشبورة المائية سوف تتلاشى مع سطوع الشمس، وأن غدا الاحد يشهد ارتفاع شديد فى درجات الحرارة ويستمر الارتفاع إلى يوم الاثنين، ولكن تنخفض الحرارة تدريجيا بداية من الثلاثاء سيشهد انخفاض في درجات الحرارة، وأيضا منخفض جوي على البحر المتوسط.

قد يعجبك أيضا...

ارتفاع ملحوظ فى درجات الحرارةوأكدت" منار غانم"أن التقلبات الجوية تبدأ من يوم الثلاثاء رياح محملة بالأتربة مع موجة صقيع شديدة، حيث تصل درجات الحرارة على القاهرة الكبرى إلى 20 درجة، و انخفاض الحرارة 8 درجات، ناصحة منار بعدم تخفيف الملابس الشتوية بسبب الارتفاع الملحوظ فى درجات الحرارة.