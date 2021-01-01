لذيذة .. طريقة عمل طعمية ميكس



طعمية ميكس طعمية ميكس

طعمية ميكس من الوصفات الغير تقليدية التي لا يعرفها الكثير من الأشخاص ولكن على الرغم من ذلك تتمتع بمذاق شهي و لذيذ ويمكنك تطبيقها في المنزل.



قدمت الشيف دعاء السمنودي، طريقة عمل طعمية ميكس فيما يلي..



مقادير طعمية ميكس

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ربع كيلو حمص الشامربع كيلو فول مدشوشربع كوب بقدونس مفرومربع كوب كزبرة مفرومةبصلة أرباع2فص ثوم صحيحنصف ملعقة كبيرة بيكنج صودا2ملعقة كبيرة نشاملعقة صغيرة كزبرة جافةملعقة صغيرة كمونملحفلفل أسودزيت للقلي(للتغليف)سمسم محمصطريقة تحضير طعمية ميكسفي الكبة نضع البصلة والفول المدشوش والحمص "منقوعين لمدة يوم كامل" ونخلط جيداً ثم نضيف الكزبرة والبقدونس ونخلط ثم نضع الماء بالتدريج مع الاستمرار في الخلط حتى يصبح الخليط ناعم ثم نضعه في بولة ونضيف عليه التوابل كلها والنشا والبيكنج صودا ونقلب ثم نشكل الطعمية على شكل كرات متساوية ثم نغلفها بالسمسم ونقليها في زيت غزير ساخن وتقدم بالهنا والشفا.