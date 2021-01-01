فيديو .. أضرار يسببها الإفراط في تناول المخلل

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تناول المخلل

قالت الدكتورة منة الله ممدوح، استشاري التغذية العلاجية، الملح هو العدو الأول والأخير لهم لـ مرضى ارتفاع ضغط الدم ، بالأخص الموجود في المخلل والجبن والوجبات السريعة والمياه الغازية،مشددة على أهمية تجنب تناول مثل هذه الأطعمة لمرضى ارتفاع ضغط الدم.

وحذرت “ممدوح” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “8 الصبح” والمذاع عبر فضائية طدي إم سي"، اليوم السبت"، من المخللات التي توجد في المطاعم، حيث يتم استخدام فيها كميات ملح أعلى من التي يتم تحضيرها في المنزل بجانب أن الظروف الصحية التي يتم تحضيرها فيها غير ملائمة.


خطورة الأملاح والمخللات
وأوضحت استشاري التغذية العلاجية أن تناول المخللات والأملاح يؤثر على الكلى والمخ والقلب وقد يسبب سكتة دماغية ونوبات قلبية وهشاشة العظام، واصفة مرض الضغط بـ “القاتل الصامت”، لافتة إلى أن مرض الضغط عادة لا تكون له أعراض ويفضل بعد سن الـ 40 قياسه باستمرار.

المصدر: elbalad

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