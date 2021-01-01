ريلمي تطلق سلسلة هواتف قابلة للطي

منذ سنوات وشركة سامسونج Samsung الكورية تهيمن بقبضة حديدية على سوق الهواتف القابلة للطي في العالم، ولكن يبدو أن هذا على وشط التغيير مع ظهور شركات صينية أصبحت تضع نصب عينيها منافسة سامسونج والتفوق عليها وتقديم أجهزة بمواصفات عالية بالإضافة إلى السعر المعقول الذي يناسب شريحة أوسع من المستهلكين لا يقدروا على شراء أجهزة سلسلة جالاكسي Z القابلة للطي.
وفقا لتقرير androidauthority كل من أوبو Oppo و تكنو TECNO أطلقتا بالفعل أجهزة قابلة للطي بأسعار تنافسية خارج الصين خلال الأسابيع الماضية، وتنضم إليه شركة صينية أخرى، حيث ألمحت العلامة التجارية realme التي كانت فيما مضى جزءا من أعمال "اوبو" واستقلت، أنها تنوي الدفع بخط إنتاج للهواتف القابلة للطي وبأسعار معقولة.
نشر Madhav Sheth نائب رئيس ريلمي Realme سؤالًا على حسابه الشخصي بتويتر Twitter، يسأل المستخدمين عما إذا كانوا يريدون جهاز Flip أو Fold، وهو ما يؤكد نية الشركة على إصدار هواتف قابلة للطي والدخول في هذا القطاع الذي أصبح موضة 2023، وينمو بقوة.
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