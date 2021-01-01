تُخطط آبل لإطلاق نسخة مزودة بشاشة من (هوم بود)

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صورة الخبر: صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تعتزم شركة آبل إصدار نسخةٍ مزودةٍ بشاشة بقياس 7.5 بوصات من مُكبّر الصوت الذكي (هوم بود) HomePod، وذلك خلال النصف الأول من عام 2024، وفقًا لتوقعات المحلل الشهير (مينج تشي كو) Ming-Chi Kuo.

ووفقًا لكو، فإن الجهاز “يمكن أن يدعم تكاملًا أكبر مع الأجهزة الأخرى من آبل”، مما يشكل “تحولًا كبيرًا في استراتيجية الشركة للمنزل الذكي.” ويبدو أن الجهاز الجديد سيعمل كجهاز تحكم للمنزل الذكي، وذلك بشكل مشابه لما تقدمه جوجل عبر شاشات Nest Hub الذكية، أو أمازون من خلال جهاز Echo Shows.

تشير التقارير إلى أن آبل كانت تفكر منذ فترة في إصدار جهاز HomePod مزوّد بشاشة. إذ كانت صحيفة (بلومبيرغ) قد ذكرت عام 2021، أن آبل كانت “تفكر جديًا” في إنتاج “مكبر صوت بإمكانيات متقدّمة وشاشة تعمل باللمس”، يجمع بين حاسوب آيباد اللوحي ومكبر الصوت (هوم بود)، ويتضمن كاميرا لمكالمات الفيديو، للمنافسة مع أجهزة جوجل وأمازون.

وكانت تقارير أخرى قد ذكرت أن الشركة تعمل على جهاز يُشبه آيباد، مصمم للاستخدام كجهاز تحكم للمنزل الذكي وجهاز للمكالمات عبر تطبيق (فيستايم) FaceTime مع مغانط لتثبيته على الحائط. ومع ذلك، لم تؤكد تلك التقارير ما إذا كان هذا الجهاز سيحمل علامة HomePod الخاصة بشركة آبل.

المصدر: بوابه المتميز

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