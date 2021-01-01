تعتزم الولايات المتحدة استبدال روسيا في مشروع المريخ الأوروبي

يشير تخصيص 7 بالمئة إضافية لناسا في مشروع الميزانية الفيدرالية إلى أن الإدارة الأمريكية تخطط لاستبدال روسيا كشريك لوكالة الفضاء الأوروبية في مشروع استكشاف المريخ.
و جاء في مشروع الميزانية الفيدرالية "تنص الميزانية زيادة تمويل بعثتين إلى المريخ بالتعاون مع وكالة الفضاء الأوروبية، ستحل الولايات المتحدة في إحداها محل روسيا كشريك".
ومن المقرر تخصيص 180 مليون دولار لصنع جرار فضائي سيضمن إخراج المحطة الفضائية الدولية من المدار بعد إنتهاء مهمتها. وتؤكد الوثيقة أن هذا الجرار ضروري "لكي لا نعتمد على الأنظمة الروسية التي قد لا تتمكن من تنفيذ هذه العملية بنجاح".
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