يحذر خبير أمن معلومات : «فيسبوك ماسنجر فيروس يضرب البشرية»

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قال الدكتور وليد عبدالمقصود، خبير أمن المعلومات، إن عمليات النصب الإلكترونية تتم بشكل تنظيمي عبر جماعات تعتمد على تجنيد الشباب لتشكيل تيارات للوصول للاختراق الإلكتروني ومن ثم عمليات النصب.



وأشار «عبدالمقصود»، خلال حواره مع الإعلامي إبراهيم عيسى، ببرنامج «حديث القاهرة»، المعروض عبر شاشة «القاهرة والناس»، إلى أن عملية النصب تبدأ من الصفر، وتبدأ بجزء أو ربح بسيط ومن ثم تتحول لمبالغ كبيرة، إذ إن شركات النصب تصرف الأموال من أجل الاحتيال على الضحايا.



وأوضح أن سيناريوهات النصب مكررة، ونفس المشهد يتكرر مع كل الشركات، مشيرًا إلى أن الشركات التي تنصب على المواطنين تعمل في الخفاء لتكوين شريحة كبيرة، حتى تصل لـ100 ألف مشترك لتكون بشكل علني، منوهًا بأن تغير كلمة السر هو الخطوة الأولى للحماية والأمان من أعمال الاختراق والنصب.

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وتابع: «أي لينك أو رابط يوجهك لموقع آخر هو شكل للاختراق، كما أن اللينك الذي يفتح صفحة بيضاء هو اختراق للحصول على صلاحياتك بضغطه هاتف، لا يوجد جهة رسمية تنشر خبر تتضمنه إعلان»، لافتًا إلى أن «فيسبوك ماسنجر خطر جديد وفيروس ضد البشرية».