تطلق بي إم دبلي تحديث أخير لنظام iDrive 8.5 قبل الانتقال لأندرويد

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أصبحت الأنظمة الترفيهية جزءاً لا يتجزأ من أي سيارة حديثة، وخاصة السيارات الفاخرة. وقد أعلنت بي إم دبليو عن أحدث تطوير لنظام iDrive الخاص بها والأخير من نوعه قبل انتقال الشركة إلى نظام تشغيل أندرويد.



يندمج نظام بي إم دبليو iDrive إصدار 8.5 مع شاشات السيارات المنحنية، والتي أصبحت متوفرة في معظم السيارات الجديدة من الشركة، ويركز النظام على تحسين التفاعل من خلال اللمس والأوامر الصوتية. يحضر التحديث ميزة QuickSelect إلى النظام، وتصف الشركة التحديث بأنه قفزة من “الدفع والانعطاف والضغط” في الإصدارات القديمة إلى “التمرير السريع والنقر واللغة الطبيعية” للواجهة الجديدة.



على الرغم من التحديث الأخير لا يزال جديداً إلا أن الشركة كشفت عن جزء من واجهة نظام التشغيل بي إم دبليو 9، والذي سيصل في نوفمبر القادم ومن ثم إلى سيارات الشركة.