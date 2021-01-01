تأتي دراجة أودي الكهربائية بسعر 10,000 دولار وبدون اسم!

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صورة الخبر: صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

إذا كنت من عشاق الدراجات ولكنك لا تسطيع التوازن عند ركوبها فقد وفرت لك أودي الحل بدراجتها الكربائية باهظة الثمن، والتي لا تمتلك أي اسم بعد.

تسميها الشركة “الدراجة الجبلية الكهربائية من أودي يالتعاون من Fantic”، تكلف الدراجة 10,000 دولار، تحمل الدراجة محرك كهربائي Brose S-MAG 36 Volt 250 Watt يوفر 90 نيوتن-متر من العزم للعجلة الخلفية Nm) من عزم الدوران. يتم تشغيله بواسطة حزمة بطارية 36 فولت 720 وات في الساعة. يتم نقل هذه القوة إلى العجلة الخلفية فقط.

علق أندرو دويل، مدير أودي المملكة المتحدة “في أودي، كنا جريئين في التزامنا بأن نصبح رائدين في توفير التنقل المتميز المستدام. تعد دراجة أودي الجبلية الكهربائية بالتعاون مع Fantic مثالاً رائعاً آخر على كيفية توسيع عروض التنقل الخاصة بنا للعملاء والتي تمتد إلى ما هو أبعد من الطرازات الحائزة على جوائز التي يقودونها”.

المصدر: سعودى شفت

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