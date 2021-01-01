يظهر الجيل القادم من شيفروليه ترافيرس الجديد كلياً في صور تجسسية حديثة

تعد شيفروليه ترافيرس واحدة من أبرز سيارات الدفع الرباعي المقدمة من العلامة الأمريكية في العديد من الأسواق، والتي حصلت على نسخة فيس ليفت جديدة في العام الماضي، ولكن يبدو أن الأمر لم يطل كثيراً حتى أصبحنا نشاهد العديد من الصور التجسسية للجيل القادم من شيفروليه ترافيرس.
نشاهد في الصور التجسسية الحديثة التصميم النهائي لسيارة شيفروليه ترافيرس الجديدة كلياً، حيث راينا منذ أيام أول الصور التجسسية للجيل الجديد، ولكن بمصابيح مؤقتة والعديد من القطع الخارجية التمويهية المكثفة، على عكس هذه السيارة والتي تظهر بالتصميم النهائي للجيل القادم.
تظهر شيفروليه ترافيرس بالصور التجسسية بأغطية تمويهية مكثفة، ولكن يمكننا التعرف على بعض التفاصيل الهامة، حيث سوف تحتفظ السيارة بنفس الهوية المستخدمة في نسخة فيس ليفت الحالية، ولكن مع تغيرات كبيرة بالمصد الأمامي والشبكة الهوائية ويسهل توقع أننا سوف نشاهد مصابيح أمامية جديدة.
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