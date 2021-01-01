يظهر الجيل القادم من شيفروليه ترافيرس الجديد كلياً في صور تجسسية حديثة



شيفروليه ترافيرس شيفروليه ترافيرس

تعد شيفروليه ترافيرس واحدة من أبرز سيارات الدفع الرباعي المقدمة من العلامة الأمريكية في العديد من الأسواق، والتي حصلت على نسخة فيس ليفت جديدة في العام الماضي، ولكن يبدو أن الأمر لم يطل كثيراً حتى أصبحنا نشاهد العديد من الصور التجسسية للجيل القادم من شيفروليه ترافيرس.



نشاهد في الصور التجسسية الحديثة التصميم النهائي لسيارة شيفروليه ترافيرس الجديدة كلياً، حيث راينا منذ أيام أول الصور التجسسية للجيل الجديد، ولكن بمصابيح مؤقتة والعديد من القطع الخارجية التمويهية المكثفة، على عكس هذه السيارة والتي تظهر بالتصميم النهائي للجيل القادم.



تظهر شيفروليه ترافيرس بالصور التجسسية بأغطية تمويهية مكثفة، ولكن يمكننا التعرف على بعض التفاصيل الهامة، حيث سوف تحتفظ السيارة بنفس الهوية المستخدمة في نسخة فيس ليفت الحالية، ولكن مع تغيرات كبيرة بالمصد الأمامي والشبكة الهوائية ويسهل توقع أننا سوف نشاهد مصابيح أمامية جديدة.

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بالنظر إلى المقطع الخلفي يمكننا مشاهدة منافذ العادم الرياضية الكبيرة مما يشير أن شيفروليه ترافيرس قد تحتفظ بمحرك V6 سعة 3.6 لتر بقوة 310 حصان، وتشير بعض التوقعات أن الجيل القادم من ترافيرس سوف يحصل على خيار جديد لمنظومة الحركة مع محرك رباعي الأسطوانات يولد قوة حصانية أكبر من محرك V6 الأساسي.لا توجد الكثير من المعلومات المتوفرة عن الجيل القادم من شيفروليه ترافيرس، ولكن من المتوقع أن تقدم بمقصورة قيادة جديدة مع نظام معلومات ترفيهية متقدم وشاشات داخلية أكبر بشكل مشابه لباقي موديلات شيفروليه الجديدة، ومن المتوقع أن نشاهد الكشف الرسمي في نهاية العام الحالي أو في بداية عام 2024، وسيتم طرحها بالأسواق كموديل 2025.