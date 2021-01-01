تستدعي نيسان أكثر من 800 ألف سيارة إكس تريل و قشقاي بسبب مخاطر توقف المحرك أثناء القيادة

كشفت شركة نيسان في الولايات المتحدة عن واحدة من أكبر حملات الاستدعاء لطرازي إكس تريل و قشقاي، حيث تم استدعاء 712,458 سيارة من طراز إكس تريل موديل 2014 حتى 2020، و طراز قشقاي موديل 2017 حتى 2022.
وفقاً للإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرقات السريعة الأمريكية “NHTSA” أن المشكلة تظهر في مفتاح تشغيل السيارة، حيث تظهر المشكلة في ضعف المحور الداخلي مما قد يتسبب في دوران المفتاح لأسفل تلقائياً وإيقاف تشغيل محرك السيارة، وفي أسوأ الحالات قد يتسبب إيقاف محرك السيارة المفاجئ في العديد من الحوادث المرورية.
سوف تتواصل نيسان مع ملاك السيارات المتضررة في الولايات المتحدة لاستبدال وحدة مفتاح تشغيل السيارة بالكامل، ولكن حتى يتم هذا الاستدعاء سوف تقوم نيسان بتركيب قفل مؤقت في السيارات المتضررة ليمنع دوران المفتاح تلقائياً، وسوف يتم إبلاغ ملاك السيارات المتضررة في الفترة القادمة.
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