تنطلق نيسان سنترا فيس ليفت 2024 بشكل رسمي في الصين



نيسان سنترا فيس ليفت نيسان سنترا فيس ليفت

تعد نيسان سنترا واحدة من أبرز سيارات العلامة اليابانية بالعديد من الأسواق العالمية، و تقدم أيضاً في الصين باسم نيسان سلفي والتي حصلت على نسخة فيس ليفت بالعديد من التحديثات التصميمية الجذابة، مع شاشة داخلية أكبر حجماً.



حصلت نيسان سنترا المقدمة في الصين على حزمة خارجية من التحديثات الرياضية، بدءاً من الشبكة الهوائية الأمامية الأكبر حجماً مع لمسات متعددة من الكروم، ويختلف تصميم الشبكة الأمامية على حسب منظومة الحركة المقدمة في السيارة، بالإضافة إلى تصميم محدث للمصد الأمامي والمصابيح الأمامية.



على جانبي السيارة نشاهد نفس الخطوط التصميمية الحالية بدون تغيرات مع عجلات رياضية جديدة بقياس 15 أو 16 إنش، ويظهر تصميم المقطع الخلفي ببعض اللمسات الرياضية البسيطة بالمصد الخلفي، بالإضافة إلى مشتت هواء خلفي جديد.

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تظهر داخلية نيسان سنترا بنفس التصميم الحالي، ولكن مع شاشة وسطية أكبر بقياس 12.3 إنش تدعم نظام معلومات ترفيهية جديد، وتتميز الشاشة الجديدة بالعديد من الاختصارات لتسهيل عملية التنقل بين القوائم المختلفة مع وجود أزرار تعمل باللمس أسفل الشاشة، بالإضافة إلى حصولها على أحدث نظام لمساعدة السائق من المستوى الثاني.منظومة الحركة في نيسان سنترا 2024 فيس ليفتتقدم نيسان سنترا في الصين بمحرك رباعي الأسطوانات بسعة 1.6 لتر يولد قوة 137 حصان مع 159 نيوتن متر من عزم الدوران، ويصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من نوع CVT ينقل الحركة إلى نظام الدفع الأمامي للعجلات.تأتي نيسان سنترا أيضاً بنظام e-Power الهجين، والذي يجمع بين محرك سعة 1.2 لتر يعمل كمولد طاقة للمنظومة الكهربائية، لتولد المنظومة مجتمعة قوة 134 حصان مع 300 نيوتن متر من عزم الدوران، مع نظام الدفع الأمامي للعجلات.قدمت نسخة فيس ليفت 2023 من نيسان سيلفي في الصين بسعر يبدأ من 99,800 ين وحتى 174,900 ين (54-94 ألف ريال)، وتشير التوقعات أن تصل هذه النسخة المحدثة من نيسان إلى الأسواق العالمية الأخرى كموديل 2024 من نيسان سنترا.