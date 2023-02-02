سعر الذهب في مصر اليوم السبت 11 مارس 2023 في محلات الصاغة

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سعر الذهب اليوم في مصر.. استقر سعر الذهب خلال اللحظات الحالية من يوم السبت 11 مارس 2023، ليسجل عيار 21، الذي يقيس مستويات الذهب ثباتا سعريا بعد ارتفاعه الأخير خلال تعاملات أمس، وعلى الصعيد العالمي ارتفع سعر أونصة الذهب ليسجل1865 دولارا، ويأتي ذلك بعد تصريحات الفيدرالي الأمريكي الأخيرة، وسط توقعات بانخفاض اسعار الذهب مع حلول شهر رمضان.



يستعرض «المصري اليوم» لمتابعيه تحديثات سعر الذهب بمختلف الأعيرة داخل سوق الصاغة المصرية تحديثات البورصة العالمية لحظة بلحظة.



سعر الذهب اليوم في مصر

قال أمير رزق، خبير المشغولات الذهبية، في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، إن هناك حالة من التذبذب في سعر الذهب داخل الصاغة المصرية، موضحًا أن السبب يرجع لاستقرار سعر الدولار في البنوك، متوقعًا أن تواصل أسعار الذهب انخفاضها بسبب الدولار وأسعار الصاغة العالمية، وحول مستقبل الذهب في رمضان أوضح أن الفرصة مواتية للشراء في رمضان.

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