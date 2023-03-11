أسعار العملات فى مصر اليوم السبت 11-3-2023 أمام الجنيه المصري



أسعار العملات أسعار العملات

شهدت أسعار العملات اليوم السبت 11-3-2023 أمام الجنيه المصري استقرارًا وفق مواقع أكثر من بنك حكومي وخاص وعربي وأجنبي يعمل في مصر، وتقدم جريدة المال في تقريرها اليومي التفصيلي عرضًا دقيقًا لحركة تداول 6 عملات عربية وأجنبية استنادًا للمواقع الإلكترونية للبنوك، ولمتوسط سعر الصرف في البنك المركزي المصري، والعملات هي «الدولار، اليورو الأوروبي، الجنيه الإسترليني، الريال السعودي، الدينار الكويتي، الدرهم الإماراتي».



أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، 8.42 للبيع.



سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 36.64 جنيه للشراء، 36.77 للبيع.

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