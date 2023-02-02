تعديل أسعار القمح في الموازنة إلى 424 دولارًا للطن

عدلت وزارة المالية، من التقديرات الأولية ل أسعار القمح في موازنة العام المالي الحالي 2022/2023 إلى حوالي 424 دولار للطن، مقارنة بحوالي 330 دولارًا للطن في بداية تطبيق الموازنة، وذلك نتيجة تأثير المعروض من القمح في الأسواق العالمية في ضوء اضطرابات سلاسل الإنتاج الناجمة عن الحرب بأوروبا.
كما عدلت الوزارة، متوسط سعر برميل البرنت ليصل إلى حوالي 90-95 دولارًا للبرميل، بموازنة العام المالي الحالي 2022/2023 مقارنةً بـ80 دولارًا للبرميل، وقت إعداد الموازنة لنفس العام، وجاءت الزيادة نتيجة التذبذب الكبير في الأسواق العالمية نتيجة الحرب بأوروبا وما تبعها من توقف وقلة سلاسل الإمداد.
أما بالنسبة لمتوسط أسعار الفائدة على أذون الخزانة وسندات الحكومية، توقعت الوزارة، أن يصل متوسط سعر الفائدة على الأذون والسندات عند 18% خلال العام المالي الحالي 2022/2023 مقابل معدل أقل قدره 14.5% وقت إعداد الموازنة لنفس العام، بسبب التحوط نحو المتغيرات العالمية من تحول عدد من الاقتصادات الكبرى إلى تطبيق السياسة النقدية التقيدية للتصدي للارتفاع العالمي في الأسعار، كما يعكس ذلك الارتفاع زيادة تكلفة الاقتراض تماشيًا مع زيادة الأعباء المالية الناجمة عن الحزم الإصلاحية للتصدي لجائحة كورونا.
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