تتصدر"البنوك" ترتيب القطاعات فى البورصة خلال أسبوع بـ1.8 مليار جنيه

تصدر قطاع البنوك ترتيب القطاعات المتداولة ب البورصة المصرية، من حيث قيمة التداول خلال جلسات الأسبوع الماضي، بعدما سجل حجم تداول بلغ 39.7 مليون ورقة بقيمة 1.8 مليار جنيه، وجاء قطاع العقارات ثاني القطاعات التي شهدت نشاطًا، بحجم تداول قدره 770.4 مليون ورقة، بقيمة 1.5 مليار جنيه، فيما احتل قطاع الموارد الأساسية، الترتيب الثالث بحجم تداول بلغ 124.7 مليون ورقة بقيمة 1.4 مليار جنيه، يليه قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بحجم تداول 437.2 مليون ورقة بقيمة 954.9 مليون جنيه، ثم قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بحجم تداول بلغ 148.2 مليون ورقة بقيمة 853.9 مليون جنيه.
وفى المركز السادس حل قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بحجم تداول بلغ 199.2 مليون ورقة منفذة بقيمة 476.9 مليون جنيه، ثم قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بحجم تداول بلغ 61.4 مليون ورقة منفذة بقيمة 344 مليون جنيه، ثم قطاع خدمات النقل والشحن بحجم تداول بلغ 38.5 مليون ورقة منفذة بقيمة 333.9 مليون جنيه، ثم قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بحجم تداول 126.6 مليون ورقة منفذة بقيمة 203.5 مليون جنيه، ثم قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بحجم تداول بلغ 123.7 مليون ورقة منفذة بقيمة 130 مليون جنيه.
وحل قطاعا الخدمات التعليمية، والورق ومواد التعبئة والتغليف في المركزين الأخيرين على التوالي، وبلغ حجم تداول الأول 29.4 مليون ورقة منفذة بقيمة 31.4 مليون جنيه، والثاني بحجم تداول 6.3 مليون ورقة بقيمة 6.5 مليون جنيه.
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