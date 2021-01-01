يتسبب مقطع فيديو يوتيوب في عطل بهواتف بيكسل وجوجل تحل المشكلة

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واجهت هواتف Pixel من جوجل مشكلة تتمثل في توقف نظام التشغيل بشكل مفاجىء بمجرد بدء مشاهدة فيديو يتضمن مقطعًا من فيلم الخيال العلمي Alien على يوتيوب، حيث تظهر المشكلة عند مشاهدة الفيديو بدقة 4k، ولا يحدث العطل إلا عند استخدام تطبيق يوتيوب الرسمي من متصفح جوجل.



وبحسب التقرير، فيحدث هذا الإغلاق للهاتف بشكل فوري عند مشاهدة مقطع الفيديو، وذكرت بعض التقارير أن هذا العطل يظهر على هواتف بيكسل 7 و 7 برو، وبيكسل 6 و 6 برو و6a.



وكان الأشخاص الذين شاهدوا مقطع فيديو الرعب، قالوا إنه عبارة عن أشخاص يموتون في ظروف غامضة في غضون سبعة أيام، بطريقة ما يبدو أن Google قد أعادت إنشاء النسخة التقنية هذه، حيث إن الفيديو المخيف هو مقطع من فيلم 1979 Alien، والشيء الذي يموت بعد مشاهدته هو هاتف Google Pixel، هذا مانشر على موقع arstechnica.

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ويقول بعض المستخدمين، إن الخدمة الخلوية لن تعمل إلا بعد إعادة التشغيل، مما يتطلب إعادة تشغيل مرة أخرى لاستعادته وتشغيله، ولا تعد هذه هي المرة الأولى التي يحدث فيها شيء كهذا لهاتف أندرويد، ففي عام 2020، كانت هناك صورة من شأنها أن تعطل الهاتف عند وضعها كخلفية بسبب خطأ في مساحة اللون.أبلغ المستخدمين عن هذه الثغرة لأول مرة خلال عطلة نهاية الأسبوع ويبدو أنه قد تم إصلاحها، ويمكن تشغيل المقطع فى أى وقت، لذلك يبدو أن Google قد غيرت شيئًا ما.