كيفية استكشاف أخطاء التطبيقات فى الوضع الآمن لهاتفك الأندرويد

يمكن خلال وجودك في الوضع الآمن بهاتف أندرويد، استكشاف أي تطبيقات تسبب مشاكل على هاتفك وإصلاحها، لأنه يعمل على تشغيل التطبيقات الأساسية فقط في مقابل معرفة إذا كان خلل في أي تطبيقات خارجية لديك، وإليك بعض الأشياء التي يمكنك تجربتها لمعرفة أخطاء التطبيقات وفقا لما ذكره موقع "business insider".
امسح ذاكرة التخزين المؤقت للتطبيق
إذا تسبب أحد التطبيقات في حدوث مشكلات بسبب وجود ذاكرة تخزين مؤقت تالفة أو محملة بشكل زائد، فإن مسح ذاكرة التخزين المؤقت للجهاز هو أفضل طريقة لحل المشكلة.
1. ابدأ تطبيق "الإعدادات" على جهاز Android الخاص بك.
2. اضغط على التطبيقات، ثم اضغط على كل التطبيقات إذا لزم الأمر.
3. اضغط على التطبيق المزعج لتحديده.
4. اضغط التخزين وذاكرة التخزين المؤقت.
5. اضغط على مسح ذاكرة التخزين المؤقت.
احذف مساحة تخزين التطبيق
إذا لم ينجح مسح ذاكرة التخزين المؤقت، فقد يساعد حذف بياناتها إذا كان ذلك يساهم أيضًا في سوء سلوك التطبيق.
1. ابدأ تطبيق "الإعدادات" على جهاز Android الخاص بك.
2. اضغط على التطبيقات.
3. اضغط على التطبيق المزعج لتحديده.
4. اضغط التخزين وذاكرة التخزين المؤقت.
5. اضغط فوق مسح التخزين.
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