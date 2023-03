تفاصيل منافسة الولايات المتحدة و روسيا على تصوير أول فيلم فى الفضاء

صورة أرشيفية صورة أرشيفية

أصدرت روسيا مقطعًا دعائيًا لفيلم The Challenge، وهو فيلم تم تصويره على ارتفاع 250 ميلاً (400 كيلومتر) فوق الأرض في محطة الفضاء الدولية (ISS)، وسيصبح إطلاقه، المقرر عرضه في 20 أبريل، أول فيلم روائي طويل حيث تم نقل الممثلين والمخرجين إلى الفضاء للتصوير.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، سيكون هذا بمثابة خيبة أمل لتوم كروز، الذي يعمل من أجل مشروع كان يأمل في تحقيق هذا اللقب، من إخراج دوج ليمان، حيث تم الكشف عن The Mission: Impossible star لأول مرة للمشاركة بالتعاون مع إيلون ماسك SpaceX و NASA في مايو 2020.



ولكن بعد ستة أشهر فقط، أعلنت وكالة الفضاء الروسية روسكوزموس أنها تختار امرأة لقيادة أول فيلم روائي طويل يتم تصويره في محطة الفضاء الدولية.



انتهى الأمر بهذه الممثلة لتكون يوليا بيريسيلد، التي تلعب دور جراح القلب زينيا الذي تم نقله إلى محطة الفضاء الدولية لإنقاذ حياة رائد فضاء، وبالإضافة إلى تنفيذ إجراء معقد في انعدام الجاذبية، يجب أن تقاتل الشخصية حتى يتم أخذها على محمل الجد من قبل بقية أفراد الطاقم الذكور.



وتم عرض جميع مراحل التحضير للفيلم على القناة التلفزيونية التي تسيطر عليها الدولة في محاولة لنشر أنشطة الفضاء الروسية وتمجيد مهنة رواد الفضاء، وتم تصويره على متن محطة الفضاء الدولية في أكتوبر 2021، قبل أشهر قليلة من الغزو الروسي لأوكرانيا.



عين رئيس الفضاء فلاديمير بوتين ديمتري روجوزين، رئيس Roscosmos، نفسه منتجًا لفيلم "التحدي"، وفي حين أنه سيكون أول فيلم يتم فيه نقل طاقم الممثلين إلى الفضاء للتصوير، فقد احتوى فيلم "Return from Orbit"، وهو فيلم خيال علمي سوفيتي من عام 1984، على مشاهد تم تصويرها على متن محطة الفضاء Salyut 7.



كلف فيلم The Challenge 12.4 مليون جنيه إسترليني، في حين وُصفت ميزانية كروز بأنها أكثر طموحًا تبلغ 200 مليون دولار (170 مليون جنيه إسترليني).