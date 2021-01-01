اعرف السبب وعالجه..لماذا لا نشعر بالسعادة الحقيقية طوال اليوم؟

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يتسبب الشعور بالفراغ لوقت طويل في الشعور بالإحباط، الذى يدفع الشخص للبحث عن الأسباب التي تجعله لا يشعر بالسعادة الحقيقية من قلبه، ولهذا نستعرض أسباب عدم الشعور بالسعادة، وفقWا لما ذكره موقع "insider".



أسباب عدم الشعور بالسعادة الحقيقية

لا تعش الوقت الحاضر

الإفراط في التفكير فيما حدث وما لم يحدث يتسبب في عدم الحصول على قسط كافى من النوم، مما يؤدى إلى عدم الشعور بالإنتعاش والنشاط عند الاستيقاظ من النوم، وقالت عالمة النفس كارولين مولر أن التفكير في المستقبل والماضي، لن يجعل الشخص يعيش حاضره، بينما ترتبط السعادة بطريقة ما، ارتباطًا وثيقًا بالعيش في الوقت الحالي.



المبالغة في التفكير

بعض الناس يتركون أذهانهم تفكر دائمًا فى أسوأ الاستنتاجات الممكنة، والتي تُعرف بـ" التهويل"، وعن ذلك قالت ليندا بلير، عالمة النفس الإكلينيكية أن المبالغة والتهويل في التفكير هي عادة غير مفيدة يقع الناس فيها بطريقة ما، وتعتبر من العادات العنيدة المتستمرة لسنوات خاصة مع الأشخاص الحساسة والعاطفية، والحل في هذه الحالة هو أن يتعلم الشخص كيف يكون عقلانى وهادىء ولطيفًا مع ذاته ويتحلى بالصبر، وبدلاً من أن يفكر في الأفكار السلبية يفكر في الأفكار الإيجابية.

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علاقة عاطفية خاطئةيمكن أن تكون التعاسة ناتجة من الاستمرار في علاقة عاطفية خاطئة، خوفاً من العودة للوحدة مرة أخرى، لذلك ينصح خبراء علم النفس أن يتدرب الشخص في هذه الحالة على العزوبية، والعيش بمفرده، حتى يتخلص من العلاقة العاطفية السامة التي يعيش فيها.ترى نفسك ضحيةرؤية الأشخاص أنفسهم ضحايا طوال الوقت، ويسألون أنفسهم دائمًا "لماذا أنا؟" يتسبب ذلك في شعورهم بالتعاسة طوال الوقت، وهنا يجب عليهم التفكير في إن ما حدث لهم يمكن أن يحدث لأي شخص آخر، وينصح خبراء علم النفس في هذه الحالة بأن يتوقف الشخص عن تطبيق التعميم بأن لا يفترض بأن كل من حوله يتمنون له الشر، والتفكير في حقًا هل ما يعتقده صحيحًا أم هذا في عقله فقط، ووقتها يمكن أن يعثر على الأقل على شخص واحد يعامله بلطف.الجسم لا يحصل على ما يحتاجهالشعور بالإحباط قد يكون ناتج عن أشياء بسيطة يحتاج إليها الجسم بشكل يومى مثل عدم الحصول على قسط كافٍ من النوم، وتناول الطعام بشكل سيئ، وعدم الاهتمام بتقوية العلاقات، لذلك ينصح باتباع نظام غذائى صحى مفيد للجسم وممارسة التمارين الرياضية واتباع عادات صحية مختلةف حيث يؤدى تغيير العادات إلى آثار إيجابية تساعد على الشعور بالحيوية والنشاط.