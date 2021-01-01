اعرف السبب وعالجه..لماذا لا نشعر بالسعادة الحقيقية طوال اليوم؟

يتسبب الشعور بالفراغ لوقت طويل في الشعور بالإحباط، الذى يدفع الشخص للبحث عن الأسباب التي تجعله لا يشعر بالسعادة الحقيقية من قلبه، ولهذا نستعرض أسباب عدم الشعور بالسعادة، وفقWا لما ذكره موقع "insider".
أسباب عدم الشعور بالسعادة الحقيقية
لا تعش الوقت الحاضر
الإفراط في التفكير فيما حدث وما لم يحدث يتسبب في عدم الحصول على قسط كافى من النوم، مما يؤدى إلى عدم الشعور بالإنتعاش والنشاط عند الاستيقاظ من النوم، وقالت عالمة النفس كارولين مولر أن التفكير في المستقبل والماضي، لن يجعل الشخص يعيش حاضره، بينما ترتبط السعادة بطريقة ما، ارتباطًا وثيقًا بالعيش في الوقت الحالي.
المبالغة في التفكير
بعض الناس يتركون أذهانهم تفكر دائمًا فى أسوأ الاستنتاجات الممكنة، والتي تُعرف بـ" التهويل"، وعن ذلك قالت ليندا بلير، عالمة النفس الإكلينيكية أن المبالغة والتهويل في التفكير هي عادة غير مفيدة يقع الناس فيها بطريقة ما، وتعتبر من العادات العنيدة المتستمرة لسنوات خاصة مع الأشخاص الحساسة والعاطفية، والحل في هذه الحالة هو أن يتعلم الشخص كيف يكون عقلانى وهادىء ولطيفًا مع ذاته ويتحلى بالصبر، وبدلاً من أن يفكر في الأفكار السلبية يفكر في الأفكار الإيجابية.
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