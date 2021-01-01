تؤثر قلة النوم على نشاط الجسم وتضعف جهاز المناعة



النوم النوم

أوضح تقرير صدر مؤخرا عن المعهد القومى الفرنسى للصحة والتربية، أن قلة النوم تضعف الجهاز المناعى وتعرض الشخص للعديد من الأمراض.



وأشار التقرير إلى أن النوم دواء حقيقى للصحة، وأن قلته تؤثر على النشاط الجسمانى، علما بأن 45 % من الفرنسيين ما بين 25 و45 عاما يعانون من قلة النوم، وان هناك نوعين من الهرمونات يفرزها الجسم الأول هو "لابتين" ويفرز أثناء النوم ليلا والثانى "جريلين" ويفرزه الجسم نهارا، ففى حالة قلة النوم يقوم الشخص بتناول الطعام بكميات كبيرة خاصة السكريات، ما يساعد على البدانة.

وتحد قلة النوم من قدرة الجسم على التمثيل الغذائى للسكر ما يؤدى إلى خفض إفراز الأنسولين، ويساعد ذلك على الإصابة بالسكري مع طول الفترة، وتكمن الخطورة لدى الأشخاص الذين يقل نومهم عن 4 أو 5 ساعات يوميا.

كما أن قلة النوم هى أحد عوامل ارتفاع الضغط وأمراض القلب، ويحدث اضطرابا فى إنتاج خلايا الجهاز المناعى واضطرابا فى كرات الدم البيضاء، وذلك مقارنة بالأشخاص الذين ينامون 8 ساعات فى اليوم.

