مخاطر نقص البكتريا النافعة وطرق علاجها

تظهر أعراض نقص البكتريا النافعة في الجهاز الهضمي في صورة عسر الهضم والتجشوء المستمر
اعراض القولون الناتج عن انخفاض انواع البكتيريا المعوية المضادة للالتهابات فالأمعاء هي موطن لتريليونات البكتيريا إلى جانب الخميرة والفيروسات التي تعيش بين هذه البكتيريا، ويحتوي الجسم على مزيج من البكتيريا النافعة والضارّة، ولكن عندما لا يوجد في جسمكِ ما يكفي من البكتيريا الجيدة، يمكن أن تزدهر البكتيريا الضارّة مُسببة أعراضاً عديدة ومشاكل صحية خطيرة مثل مشاكل المناعة الذاتية والتهاب المفاصل الروماتويدي ومرض السكري من النوع الأول وأمراض الجهاز الهضمي ومتلازمة القولون العصبي والإمساك، والإسهال، وحموضة المعدة والانتفاخ.
وعندما تكون البكتيريا والخميرة والكائنات الحية الدقيقة الأخرى التي تعيش في أمعائكِ متوازنة، غالباً ما يكون باقي جسمك في تناغم أيضاً، ولكن إذا حدث اختلال للتوازن البكتيري يمكن أن تتأثر الأمعاء بشكل سلبي وهو ما يؤثر على بقية الجسم.
- الانتفاخات والغازات
يتم إنتاج الغازات كجزء طبيعي من عملية الهضم والتخمير في القناة الهضمية، إلا أن بعض سلالات بكتيريا الأمعاء تنتج غازاً بشكل طبيعي أكثر من غيرها، إذا كان لديك المزيد من هذه السلالات المنتجة للغازات الفائقة، فقد يؤدي ذلك إلى مزيد من التخمر، وحبس الغاز في القناة الهضمية وتكوين الانتفاخ.
- التوتر والمزاج السيء
يلعب ميكروبيوم الأمعاء دوراً حيوياً في صحتكِ العقلية والطريقة التي تستجيبين بها للتوتر، وعلى الرغم من أن الآليات الدقيقة ليست واضحة تماماً، إلا أن هناك دليلاً على أن هرمونات معينة يتم إنتاجها في الأمعاء، تسمى ببتيدات الأمعاء، تتحكم في الإشارات بين أمعائك ودماغك والعكس صحيح. وهناك أيضاً قنوات اتصال عصبية بين القناة الهضمية والدماغ، وإذا تم التخلص من مسارات التواصل بين القناة الهضمية والدماغ، فيمكن أن تساهم في أعراض مثل القلق وعدم توازن المزاج.
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