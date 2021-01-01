فوائد صحية لشرب اللبن.. من الهضم إلى المناعة



اللبن اللبن

هل تعلم، أن النظام الغذائي الأكثر ثراءً بالمغذيات لن يكون فعالاً إذا كان جهازك الهضمي ضعيفًا؟ فمن الضروري تعزيز صحة أمعائك لتحسين صحتك العامة، فأحد المقاييس التي يمكنك اتباعها لتحسينها هو استهلاك اللبن الرائب.



ووفقًا لموقع "onlymyhealth"، فمن المعروف أن اللبن يوفر لجسمك فوائد متعددة، من علاج الإمساك إلى توفير المناعة، يحتوي على الكالسيوم والفيتامينات والبوتاسيوم والبروبيوتيك والكالسيوم والفوسفور ومضادات الأكسدة والعناصر الغذائية الأساسية الأخرى، شرب كوب من اللبن الرائب بعد الوجبات يمكن أن يفعل المعجزات لصحتك، مع اقتراب فصل الصيف، اجعله جزءًا من نظامك الغذائي المعتاد لجني الفوائد القصوى.

الفوائد الصحية لللبن

يساعد في الهضم

اللبن هو مشروب فعال لتعزيز صحة الجهاز الهضمي، يحتوي على بكتيريا صحية وحمض اللاكتيك الذي يساعد على تعزيز صحة الأمعاء وزيادة التمثيل الغذائي، وهو مفيد للأشخاص الذين يعانون من الإمساك لأنه يخفف من حركة الأمعاء، بالإضافة إلى أنه يعالج مشاكل الجهاز الهضمي ، مثل متلازمة القولون العصبي والتهابات المعدة وما إلى ذلك.

يمنع الحموضة

يشتكي الكثير من الناس من مشاكل الحموضة التي يواجهونها بشكل متكرر، شرب اللبن الرائب يمنع الحموضة ويقلل من التهيج الناجم عن ارتداد الحمض، يوفر اللبن الرائب تأثيرًا مُبردًا ويخفف من حرقة المعدة.

وفقًا لدراسة نشرت في المجلة الدولية للبحوث العلمية والإدارة (IJSRM) ، فإن شرب اللبن يساعد الناس على هضم الطعام الحار وتهدئة بطانة المعدة.

جيد لصحة الجلد

يحتوي اللبن الرائب على حمض اللاكتيك المفيد لصحة بشرتك، تحافظ البروبيوتيك في اللبن الرائب على الهضم المنتظم وتساعد في إزالة السموم من الجسم، يساعد تناول اللبن الرائب في إزالة خلايا الجلد الميتة ، ويزيل المسام المسدودة ، ويحسن نسيج الجلد.

يقوي المناعة

يمكن أن يعزز اللبن الرائب مناعتك ويقي من الأمراض. يعزز نمو نباتات الأمعاء المتوازنة، مما يعزز المناعة ووظائف الجسم الأخرى، بالإضافة إلى ذلك ، يحتوي غشاء Milk Fat Globule (MFGM) الموجود في اللبن الرائب على مواد ذات تأثيرات مضادة للفطريات ومضادة للبكتيريا والفيروسات ومضادة للسرطان.

يقلل من مستويات الكوليسترول

يمكن تنظيم مستويات الكوليسترول في الدم والشرايين عن طريق اللبن الرائب، وبالتالي الحفاظ على صحة القلب، يجب على الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم استهلاكه بانتظام.

معزز الطاقة

يعد تناول اللبن الرائب طريقة رائعة لزيادة مستويات الطاقة لديك. إنه غني بالكالسيوم والفيتامينات والمعادن الأساسية ويحافظ على مستويات الطاقة لديك عالية. إذا كنت تشعر بالنشاط ، فمن غير المرجح أن تستهلك الوجبات السريعة في ساعات غريبة. وبالتالي، إذا كنت ترغب في إنقاص الوزن ، يمكنك شرب اللبن الرائب.

يزيل سموم جسمك

يساعد على إزالة السموم من الجسم بسبب وجود الريبوفلافين فيه. يساعد في تحويل الطعام إلى طاقة ويعزز وظائف الكبد. وبالتالي ، فإن الكبد السليم يساعد على طرد السموم من الجسم وتحفيز صحتك العامة.



توفر المعادن والفيتامينات الموجودة في اللبن الرائب العديد من الفوائد الصحية. يمكنك شربه بانتظام. ومع ذلك ، الامتناع عن شربه في الليل إذا كنت تعاني من حساسية من البرد أو حبوب اللقاح. يمكن للأشخاص الذين يعانون من عدم تحمل اللاكتوز زيادة تناول الكالسيوم عن طريق إضافة اللبن الرائب إلى نظامهم الغذائي.