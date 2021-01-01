تعرف على علامات نقص الحديد..أبرزها شحوب الجلد والصداع..

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ابرز اعراض مرض فقر الدم هو الشعور ب الارهاق بالوهن وصعوبة في الحفاظ على حرارة الجسم شحوب في مظهر الجلد والشعور دائما بالصداع

فغالباً ما يكون فقر الدم الناجم عن نقص الحديد بدون أعراض. لكن إذا ساءت نسبة الحديد، فإنها تسبب التعب وضيق التنفس والصداع.. ويتم التشخيص من خلال فحص الدم.

إن كنت مقبلة على الزواج، فعليك إجراء فحص دم شامل، لعلاج أي نقص حاصل في الدم، وتجنّب مخاطره على صحتك وعلى صحة جنينك، في حال كنت تنوين الإنجاب ايضاً.

غالباً ما يتحمل الجسم فقر الدم الناجم عن نقص الحديد جيداً، ولا يسبب أي أعراض عندما يبدأ، لأنه يبدأ تدريجياً جداً. يمكن الكشف عنه بعد ذلك عن طريق فحص الدم الذي يتم إجراؤه لسبب آخر.

ومع ذلك، إذا أصبح الانخفاض في مستوى الهيموجلوبين أكثر أهمية، فقد تظهر أعراض مختلفة، مثل:

- علامات خاصة بفقر الدم: شحوب، تعب، ضيق في التنفس عند بذل مجهود

- العلامات المميزة لنقص الحديد: جفاف الجلد والشعر وهشاشة الأظافر.

في حال ظهور أعراض فقر الدم، من الضروري استشارة الطبيب. بعد فحص المريض، يصف الطبيب فحص دم لتحديد تشخيص فقر الدم الحديدي.

ويسمى "تعداد الدم الكامل" (NFS) أو "مخطط الدم" المرتبط بتحديد الهيموجلوبين، وهذا الفحص يجعل من الممكن تشخيص فقر الدم وتحديد خصائصه.

أما بالنسبة لمستوى الهيموجلوبين فيختلف عند البالغين حسب جنسك وفترات الحياة:

130 جم لكل لتر من الدم (أو جم / لتر) لدى البشر؛

120 جم / لتر عند النساء؛

105 جم / لتر عند النساء الحوامل (من منتصف الشهر الثاني من الحمل).

يشير مستوى الهيموجلوبين إلى فقر الدم عندما يكون أقل من القيمة الطبيعية المحددة أعلاه. وهذه الحالة تعطل نقل الأكسجين من الرئتين إلى الأنسجة.

يهدف النظام الغذائي المضادّ ل فقر الدم إلى رفع مستوى الحديد في الدم من خلال اتباع عادات غذائية مناسبة، لعل أبرزها:

- استهلاك المنتجات الغنية بالحديد من أصل حيواني،

- تناول كمية كافية من فيتامين سي C،

- زيادة استهلاك الفواكه والخضروات الطازجة،

- التقليل من استهلاك القهوة والشاي.

ومن الضروري جداً الاعتناء بالصحة في حال كنت تتبعين نظاماً غذائياً نباتياً.

اعتماداً على شدة فقر الدم لديك، من الممكن علاج الأعراض ببساطة عن طريق تغيير عاداتك الغذائية. يوصى بشدّة بتناول الأطعمة التي تعزز إنتاج خلايا الدم الحمراء.

تساعد بعض الأطعمة في منع أو تخفيف الأعراض المصاحبة لفقر الدم. فيما يلي بعض الأمثلة على الأطعمة الغنية بالحديد:

- اللحوم (اللحوم الحمراء والدواجن وغيرها)،

- الأسماك (التونة والماكريل والسردين والرنجة وغيرها)،

- المأكولات البحرية والمحار (بلح البحر، البطلينوس..)،

- لحوم الأعضاء (الكبد)،

- الشوكولاتة الداكنة (70% كاكاو كحد أدنى)،

- الفواكه المجففة (المشمش المجف، الزبيب، إلخ)،

- البقوليات (العدس، فول الصويا، البازلاء، الفاصوليا البيضاء، إلخ)،

- المكسرات والبذور الزيتية (الجوز والبندق واللوز وغيرها) .